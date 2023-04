Reapareció Cristina Kirchner (para desmentir a Clarín)

En un momento muy delicado para el Frente de Todos por la fuga de votos que advierten las encuestas, la vicepresidente rápidamente se desmarcó de la nota firmada por Natasha Niebieskikwiat, que dice:

"La jefa del poderoso Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson se reunió este lunes con el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Al mismo tiempo, supo Clarín, de muy altas fuentes en Buenos Aires, que se le ofreció una reunión con la vicepresidenta Cristina Kirchner, como la que tuvieron el año pasado, pero la respuesta no fue positiva Al mismo tiempo, supo Clarín, de muy altas fuentes en Buenos Aires, que se le ofreció una reunión con la vicepresidenta Cristina Kirchner, como la que tuvieron el año pasado, pero la respuesta no fue positiva

La ex presidenta había recibido sorpresivamente a Richardson en su despacho del Senado a fines de abril de 2022, en su primera visita a la Argentina. Ahora no se informaron detalles de por qué no fue aceptado el encuentro. Clarín no pudo reconstruir los hechos de la parte estadounidense".

