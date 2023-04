Tensión en Clarín por no obedecer al Gobierno: "Cínicos"

(Les llegó) un email a las compañeras y compañeros, que son 48 los despedidos y despedidas, avisándoles que no iban a continuar trabajando. Eso de manera impersonal se enteraron gente con perfiles diversos, gente que hacía 30 años que estaba en el diario y gente que había sido contratada hacía seis meses o un año, y que por supuesto no encajaba en el perfil, en muchos casos, de la idea de reconversión digital. Entonces ese eufemismo también quedó un poco trunco por la praxis (Les llegó) un email a las compañeras y compañeros, que son 48 los despedidos y despedidas, avisándoles que no iban a continuar trabajando. Eso de manera impersonal se enteraron gente con perfiles diversos, gente que hacía 30 años que estaba en el diario y gente que había sido contratada hacía seis meses o un año, y que por supuesto no encajaba en el perfil, en muchos casos, de la idea de reconversión digital. Entonces ese eufemismo también quedó un poco trunco por la praxis