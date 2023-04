Serguéi Lavrov en Brasil vs. Laura Richardson en Argentina

image.png

Washington ve con mucha preocupación que la Argentina no pegue el volantazo sobre las relaciones nucleares con China y sea tan titubeante. Directamente, define al gigante asiático como un país con “prácticas depredadoras de inversión”.

La visita coincide de manera causal con la renegociación del acuerdo con el FMI para destrabar nuevos préstamos de organismos multilaterales y redefinir las metas, en lo que en el mercado técnicamente como un default.

No está claro si Richardson visitará otros países de la región.

En tanto, el canciller de Vladimir Putin arribó también este lunes 17 de abril a Brasil en el marco de una gira que también incluye visitas a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

BRICS es una política de Estado de Brasil: entre el PT y Jair Bolsonaro la política que permaneció fue la adhesión a esa alianza geopolítica. Es más: Sergio Massa es el principal beneficiario porque puede especular ante USA con la necesidad de respaldar a la Argentina pese a que la Argentina, en este mismo gobierno de Alberto Fernández, ha pedido una membresía en BRICS.

Para Brasil es mucho más importante BRICS que Ucrania, un país que puede desaparecer en breve, absorbido por Polonia -menos Donbas, que será ruso- si entre la Unión Europea y USA no reúnen los US$ 500.000 millones que hasta la fecha se precisan para la reconstrucción, según Volodymyr Zelensky, sin considerar la deuda pública contraída para la compra de armamento.

image.png

Subestimar BRICS es lo que llevó a USA al chasco con India: cuando esperaba su pertenencia al bloque pro Ucrania, India incrementó su comercio con Rusia.

En Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos, escala en su regreso a Brasil desde China), Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Estados Unidos y Europa de contribuir a la continuación de la guerra en Ucrania: conferencia de prensa en la que defendió la negociación de paz entre Rusia y Ucrania con una reunión de países neutrales. Algo así como un G20 para resolver el conflicto:

La construcción de la guerra fue más fácil de lo que será la salida de la guerra. Porque la decisión de guerra fue tomada por 2 países. Y ahora estamos tratando de construir un grupo de países que no tengan nada que ver con la guerra, que no quieran la guerra, que quieran construir la paz en el mundo, para hablar tanto con Rusia como con Ucrania. Pero también tenemos que tener en cuenta que también necesitamos hablar con los Estados Unidos y la Unión Europea La construcción de la guerra fue más fácil de lo que será la salida de la guerra. Porque la decisión de guerra fue tomada por 2 países. Y ahora estamos tratando de construir un grupo de países que no tengan nada que ver con la guerra, que no quieran la guerra, que quieran construir la paz en el mundo, para hablar tanto con Rusia como con Ucrania. Pero también tenemos que tener en cuenta que también necesitamos hablar con los Estados Unidos y la Unión Europea

Más contenido en Urgente24

Exclusivo: El paper que se filtró y circula en Wall Street y la City porteña por Milei

Christine Lagarde advierte sobre el conflicto China y USA

Sigue escalando el dólar blue, cierra a $408

Vaca Muerta: 3 dudas tras la elección neuquina que fue un suceso internacional

Ezeiza: Las aerolíneas que se mudan a la nueva terminal