Gerardo Morales, tras pedido de Vidal: ¿Macri se arrepintió?

“No creo que ningún dirigente del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica o del peronismo republicano que sea tan irresponsable para romper Juntos por el Cambio. En mi opinión es la fuerza política que está en condiciones de gobernar el país, con todos nuestro defectos y virtudes”, afirmó Gerardo Morales en diálogo con Radio Perfil.

Luego reveló que "hace varios meses que no hablo con Mauricio Macri". Y dijo que "el acercamiento a Milei es algo que nosotros no compartimos, no cuenten con nosotros. La venta de órganos, la portación de armas, eliminar el Banco Central, la educación pública y toda la locura desquiciada de esos planteos no lo compartimos. Estamos hablando de gobernar un país que está muy complicado, hay que hacerlo con mesura y con decisión”.

Se refirió así a las versiones de acercamiento de Macri y Bullrich a Javier Milei, luego de que ayer el libertario le propusiera a la precandidata presidencial armar un partido e ir a una interna: "el que gana conduce y el que pierde acompaña". A esta propuesta, rápidamente respondió Bullrich, contundente: “Soy de Juntos por el Cambio, punto final”.

Además Morales renovó sus críticas a Milei, y lo comparó con Milagro Sala. "Sería catastrófico para el país que una persona desquiciada como Milei se haga cargo de comandar los destinos de la República Argentina ”, dijo, y añadió: "muchas veces Milei me hace acordar mucho a Milagro Sala. Son muy parecidos en la forma de actuar, de hablar, de gritar... La verdad que me hace acordar mucho”.

Bullrich: "No es tema de bajar o no la candidatura"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, descartó en el foro Llao Llao que vaya a bajar su candidatura, tras el pedido de María Eugenia Vidal. “La mejor oferta para el Pro es lo que elija la gente”, dijo, en una conferencia de prensa en el hotel, luego de un desayuno cerrado que tuvo con 11 empresarios, entre los que se encontraban Eduardo Elsztain (Grupo IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre) y Martín Migoya (Globant).

María Eugenia Vidal, también precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, propuso ayer “bajar todas las candidaturas” del Pro y abrir un debate interno en el espacio. A esta propuesta, Bullrich contestó hoy: “Lo mejor para el Pro no es que se decida en una mesa chica, sino los ciudadanos votando en una urna. No es un tema de bajar o no la candidatura, el concepto es si se elige en una mesa política o elige la ciudadanía”.

