Previamente, y en una jornada en la que Javier Milei propuso "crear un partido e ir a una interna con Patricia Bullrich" -lo cual fue rechazado por la precandidata presidencial- Vidal desmintió una alianza en curso de una parte del PRO con el libertario.

"Si, por supuesto, no hay... no solamente lo desmiento yo sino el propio Milei cuando dice que él nunca haría un acuerdo con JxC", respondió.

"Ni Mauricio ni Patricia ni nadie haría algo que rompiera JxC, estoy segura, ni tampoco Lilita. Tenemos un compromiso con los argentinos", aseguró.

Luego, consultada por su rechazo a la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de realizar "elecciones concurrentes" en la Ciudad, Vidal dijo que "no hay que confundir desacuerdos con rupturas. Y no hay que temerle a los desacuerdos".

"Hubo desacuerdo con una decisión que tomó Horacio pero otra cosa es poner en crisis un espacio (...) yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre este tema, y lo dije ese día. La decisión ya está tomada y no hay vuelta atrás, no hay más que discutir", expresó.

"Después de este desacuerdo hablé no menos de 4 veces con Horacio y no menos de 3 veces con Mauricio. Es la muestra más obvia de que el diálogo no se quebró y que el espacio no se rompió", dijo contundente.

La entrevista completa:

Embed

-----------------

Más contenido en Urgente24:

¿Todos mienten? Hallazgo clave en el departamento de Sáenz Valiente

Natacha Jaitt: Responde la Justicia por el celular activado

Tensión en Clarín por no obedecer al Gobierno: "Cínicos"

Exclusivo: El paper que se filtró y circula en Wall Street y la City porteña por Milei

Ezeiza: Las aerolíneas que se mudan a la nueva terminal