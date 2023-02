Larreta se lanza, pero Macri primerea con foto con Vidal

rodríguez larreta y gerardo morales Larreta y Gerardo Morales en Jujuy.

Durante los últimos días también se produjo una profundización del enfrentamiento interno entre el alcalde porteño y la titular del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich. Esta vez fue por la utilización de las pistolas Taser por parte de la Policía Metropolitana. Bullrich instó a Larreta a hacer uso de las pistolas de descarga eléctrica "sin pedirle permiso a nadie". Desde el entorno del jefe de Gobierno aclararon que si no las utilizan es porque el Gobierno Nacional traba su importación. "No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas”, planteó en redes sociales el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

En esa interna candente pretende terciar Vidal, que hizo un sorpresivo movimiento con el apoyo de Macri, quien todavía mantiene expectativas sobre su propia candidatura.

La exgobernadora estrenó oficinas en el barrio porteño de Retiro desde donde proyecta su campaña presidencial de cara a las elecciones PASO.

El comando de campaña de Vidal cuenta con oficinas , salas de reuniones y centro de cómputos, desde donde trabajarán sus asesores y equipos técnicos nacionales en los diversos ejes de campaña que prepara la diputada nacional de cara a la contienda electoral nacional, se informó.

https://twitter.com/mariuvidal/status/1628408830685069320 Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por confiar siempre



SÉ QUE SE PUEDE, porque creo en nuestro equipo, creo en mi país y creo en los argentinos. Vamos a recuperar el futuro. pic.twitter.com/UUx3PUmEB3 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 22, 2023

Durante la recorrida, Vidal y Macri conversaron con el equipo de trabajo de la diputada nacional sobre los distintos problemas sociales y económicos que atraviesa el país y repasaron las principales medidas en las que trabaja la diputada y sus asesores vinculadas al trabajo, la educación, economía y seguridad.

En sus redes sociales, Vidal agradeció la presencia de Macri en la presentación de sus oficinas de campaña. "Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores".

Los movimientos electorales en el PRO se dan en simultáneo con los que se perciben en el Frente de Todos. El domingo, en una carta publicada en Facebook, el excandidato presidencial y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, también se subió a la competencia electoral. “Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre”, escribió el 2 veces gobernador bonaerense en un texto que tuvo todos los ingredientes de un lanzamiento.

