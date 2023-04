“¿Se sana esta sociedad con más violencia y más gritos? Políticos y periodistas se sienten habilitados a decir cualquier barbaridad. Me acuerdo cuando Cristina decía cualquier barbaridad ningún periodista se animaba a contradecirla. Yo lo veo ahora con Milei. Hablo de la violencia en general, también del periodismo, oficialismo, oposición”, cuestionó.

Candidatura presidencial

Semanas atrás, Carrió había anticipado que sería precandidata presidencial para instalar algunos debates en la contienda electoral, pero ahora parece dudar de esa idea: “Espero a junio. No voy a dar ese debate ahora. Hay un actor que no quiere estar más en Juntos por el Cambio: Mauricio. Mauricio quiere estar con Milei. Yo ya lo venía detectando. No quiere estar con el Pro, con el radicalismo, ni con la Coalición Cívica. Quiere estar con Milei ”.

“La mayoría de Juntos por el Cambio está unida, el radicalismo, y una parte del Pro”, continuó.

“No sé como va a jugar Mauricio. Lo acompañé hasta el final del gobierno. Pero voy a escribir una contestación al primer tiempo [el libro de Macri]; porque me parece una injusticia que los que paramos muchas cosas me digan ahora que no apoyé. Generé Juntos por el Cambio aún con la enorme reserva moral que me generaba Macri. Hay gente vinculada al financiamiento de campaña en Capital que también tiene intereses. Yacobiti trabajando para Massa. Uno que ha luchado por la República, no me importa ser invisible, si yo ya soy”, completó.

“Estos negocios los va a facilitar Milei. Pero también lo puede facilitar una parte de Juntos por el Cambio, porque es un gran negocio para la Argentina”, añadió.

“Esto es una descomposición total. Hay una responsabilidad de todos. La salida de la mediocridad es la salida espiritual”, concluyó.

Javier Milei al rescate de Macri

Apelando a su cuenta personal en la red social Twitter, Javier Milei salió a defender anoche a Mauricio Macri tras las declaraciones de Carrió en LN+.

https://twitter.com/JMilei/status/1647795469316128769 TRAIDORES Y ARRASTRADOS

Esto son los políticos casta argentos. Se colgaron de @mauriciomacri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen.

Nada bueno puede salir de un traidor. https://t.co/Y2Zh2I8Z7i — Javier Milei (@JMilei) April 17, 2023

Milei trató de “traidora” a Carrió y afirmó que se “colgaron” de Macri durante 20 años y “ahora lo escupen”.

“Traidores y arrastrados”, comenzó su tuit Milei y completó: “Esto son los políticos casta argentos. Se colgaron de Mauricio Macri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen. Nada bueno puede salir de un traidor”.

