Lo interesante de Figueroa, salido del MPN, es que derrotó a Jorge Sapag, el jefe del MPN como heredero de la familia Sapag.

Es decir que el MPN fue dividido a las urnas y perdió el MPN institucional: Rolando Ceferino Figueroa es diputado nacional electo en la provincia de Neuquén, afiliado al partido Movimiento Popular de Neuquén, integrante del interbloque Provincias Unidas.

En febrero de 2023, Figueroa, junto con sectores aliados de Juntos por el Cambio, lanzó su candidatura a gobernador.

Figueroa fue vicegobernador de Neuquén de 2015 a 2019, junto al gobernador Omar Gutiérrez.

https://twitter.com/rosarioa/status/1647759732344516610 ¿Las elecciones de Neuquén? No las entenderían.

Figueroa que le ganó al MPN fue del MPN hasta noviembre.

El Pro lo apoyó, pero la UCR y la CC llevaron otro candidato con el sello de Juntos y sacó el 4%.

También lo apoyó el albertismo. Los K tuvieron candidato y sacó el 12%. — Rosario Ayerdi (@rosarioa) April 17, 2023

https://twitter.com/LucaRomero/status/1647753221224497152 Hay 4 Provincias que nunca vieron alternancia política desde 1983 a la actualidad. Neuquén era una de esas 4. — Lucas Romero (@LucaRomero) April 17, 2023

Antes, él fue alcalde de Chos Malal de 2011 a 2015 y legislador provincial de 2007 a 2011.

La ruptura

El líder de la lista Azul y presidente de la Convención del MPN, Jorge Sapag, reveló meses atrás que se había reunido con Rolando Figueroa en su casa y que Figueroa también lo había visitado en su oficina.

“Él planteó que quería ser candidato de la lista Azul y yo le dije que era imposible porque el capitán del equipo ya lo nominamos en El Chocón y el color también estaba reservado”, dijo Sapag a LU5.

Sapag dijo que le había recomendado a Figueroa que usara el sentido común, la razonabilidad y los buenos modales, lo cuestionó por pedir cambios en la carta orgánica del partido, exponiéndolo como "olvidadizo" de favores políticos pasados.

Sapag: “Somos compañeros del partido y hemos compartido elecciones, cuando perdió la intendencia de Chos Malal me tuvo al lado y pese a haber perdido la intendencia fue diputado provincial, y luego fue intendente de Chos Malal y me tuvo un mes acompañándolo”.

Sapag también recordó que “cuando la lista Azul lo incluyó en la fórmula es buena pero no tan buena y tan mala cuando no lo es, se lo invitó a ser candidato por la lista Azul pero se le dijo que la capitanía del equipo no la vamos a ceder”.

Sapag defendió aquella vez a Marcos Koopmann, elegido “por aclamación en el Chocón donde hubo unas 30.000 personas”.

Según Sapag, “Marcos es el capitán del equipo y candidato a gobernador, no lo vamos a resignar”.

También le recriminó a Figueroa que cuando le tocó ser vicegobernador y presidente de la convención del MPN no se le ocurrió hacer cambios a tono con los 20 puntos que ahora pide para que las elecciones internas en el partido “sean más transparentes”.

Sin Milei, menos de 10%

En 3er. lugar llegó el candidato del Frente de Todos, Ramón Rioseco, con el 12,30% de los sufragios.

Carlos Eguía (Cumplir, que apoya a Javier Milei en Nación) quedó en 4to. lugar, con el 8,53%, seguido por Pablo Cervi (Juntos por el Cambio) con el 4%.

En elecciones desdobladas, Milei no consigue traccionar y Eguía no llegó al 10% de los sufragios, aún cuando afirme que el resultado coincide con sus expectativas.

Patricia Jure, del Frente de Izquierda, alcanzó el 3,49%.

Día histórico en Neuquén: final de más de 6 décadas de gestión del MPN, el partido político de la familia Sapag, fundado el 04/06/1961, y que desde 1962 había ganado todas las elecciones para gobernador hasta 2019 inclusive. El MPN funcionó durante años como partido hegemónico. Todo eso quedó atrás.

"El pueblo se expresó y en esa expresión está el resultado", dijo el vicegobernador Marcos Koopmann, tras felicitar a quienes salieron ganadores, pero sin mencionar a Rolando Figueroa.

"No estamos caídos", agregó el derrotado y alentó a trabajar para las próximas elecciones: 2025.

Rolando Figueroa dijo, al ser consultado sobre si alguien de la Lista Azul del MPN, se había comunicado con él: "Yo sé que el gobernador es un hombre de Estado y no tendrá ningún problema en reunirnos y proyectar", en referencia a Omar Gutiérrez. Él afirmó que no podría dar nombres de cómo integrará su gabinete porque "lo definirá por perfiles".

https://twitter.com/giovannilarosa0/status/1647766789848285184 Esta es la realidad de Neuquén.



La Libertad Avanza le terminó sacando casi el doble de votos al espacio del PRO y JxC, que la cuenten como quieran.#LaLibertadAvanza pic.twitter.com/UzyznCQdbx — Giovanni (@giovannilarosa0) April 17, 2023

Vaca Muerta

Fernando Banderet, de Comunidad, será el nuevo intendente de Añelo, localidad cabecera de los desarrollos de Vaca Muerta, con el 45%.

Perdió Adriana Pezuk, del MPN -respaldada por el sindicato de Petroleros Privados-.

En cambio Banderet tuvo el apoyo del sindicato de la construcción, Uocra.

Pese al crecimiento exponencial de los desarrollos de Vaca Muerta, Añelo enfrenta un déficit de infraestructura, servicios públicos y habitacionales.

Banderet prometió una ley de reparación histórica para hacer obras, ampliar el ejido urbano y recategorizar el municipio.

Los 2.029 votos de Banderet fueron suficientes para quedarse con la intendencia municipal que deja -tras un solo período- Miltón Morales, quien quedó fuera del armado oficialista y luego apoyó al armado de Figueroa.

El gremio que conduce Marcelo Rucci jugó un rol central en el armado de la estructura de Pezuk, actual presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad.

La Legislatura

El frente Comunidad integra a Nuevo Compromiso Neuquino, Propuesta Republicana, Avanzar Neuquén, Frente Grande, Arriba Neuquén, Desarrollo Ciudadano, Frente Social por la Dignidad, Partido Socialista.

Rolando Figueroa iniciaría su gestión el 10/12/2023 con 11 bancas en la Legislatura, si se suma las distintas listas y colectoras que el diputado nacional incorporó a su candidatura.

El partido Comunidad, que llevaba como 1ra. candidata a diputada provincial a Luciana Ortiz Luna, se quedó con 5 bancas.

Sus aliados Desarrollo Ciudadano, Arriba Neuquén, Avanzar Neuquén y PRO, lograron 6 bancas.

El hasta ahora oficialismo, integrado mayoritariamente por el MPN y listas colectoras, también contará con 12 bancas: 11 legisldores del Movimiento Popular Neuquino y 1 de Juntos por la Vida.

El frente Cumplir, liderado por el periodista Carlos Eguía como postulante a gobernador y con Guillermo Monzani como 1er. candidato a diputado, y que apoya a Javier Milei a escala nacional, contará con 5 bancas.

El Frente de Todos, que llevó como 1er. candidato al exsecretario de Energía, Darío Martínez, ganó 3 bancas.

El Frente de Izquierda conservará sus 2 bancas.

Juntos por el Cambio tendrá 1 diputado provincial.

Ficha técnica

Esta elecciones fueron las primeras que utilizaron el sistema de Boleta Única Electrónica en todo el territorio provincial, después de una primera experiencia en 2019, en la ciudad capital provincial.

El 76,09% del padrón habilitado para votar acudió a las urnas este domingo en todo el territorio provincial.

Este nivel de participación fue levemente menor al registrado en los comicios de 2019 cuando fue del 77,91%. Con el 81,06% de las mesas procesadas en Neuquén, hubo 12.152 votos en blanco. Esto representa el 3,55% del total escrutado.

Este domingo hubo 546.166 electores habilitados en las elecciones a gobernador de Neuquén. De ellos, el 76,09% ejerció su derecho al voto. Esto significa que durante los comicios 415.577 personas acudieron a las urnas.

https://twitter.com/alferdez/status/1647770000541859846 Al cumplirse 40 años de democracia, seguimos celebrándola cada día en que los ciudadanos pueden expresarse como lo han hecho hoy en Neuquén. Felicitaciones gobernador electo @Rolo_Figueroa y a todo el pueblo neuquino. — Alberto Fernández (@alferdez) April 17, 2023

https://twitter.com/DianaMondino/status/1647753066068811779 El Frente de Todos sacó solo 12% en Neuquén.



La pésima cuarta gestión Kirchnerista que nos llevó a 100% de inflación, 50% de pobreza y dólar a $400 tuvo consecuencias.



La mentira populista de que cobrar impuestos para mantener parásitos genera riqueza comienza a derrumbarse — Diana Mondino (@DianaMondino) April 17, 2023

La Izquierda

Sobre el triunfo de Figueroa, Andrés Blanco del FIT-U, afirmó: “La elección de hoy confirmó lo que venimos diciendo: hay un enorme descontento con el gobierno. Las petroleras se están llevando millones de Vaca Muerta, pero aumenta la desigualdad y la pobreza alcanzó el 40%. Figueroa logró captar parte de ese descontento, pero la clase trabajadora tiene que saber que su programa es similar: garantizar el saqueo. Por eso lo apoyaron tanto macristas como peronistas que vienen impulsando el ajuste a nivel nacional. Él mismo, como diputado nacional por el MPN votó a favor del acuerdo con el FMI.”

