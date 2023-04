River se escapa de la punta y aplaca el boom San Lorenzo

#TorneoBinance 2023 | Fecha 12 | resumen de Talleres - San Lorenzo

Con mayoría de suplentes debido al compromiso copero que deberá asumir este miércoles (19/04), River se jugaba una dura parada en Rosario ante Newell’s, pues no sólo atentaba con la posibilidad de cortar con la racha de seis triunfos consecutivos en la Liga Profesional.

Sin embargo, el Millonario terminó obteniendo un valioso triunfo en el último suspiro en el Coloso Marcelo Bielsa, donde se impuso 1-0 y se mantiene cómodo como único líder del campeonato.

NEWELLS0RIVER1FOTO1.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS/PRENSA RIVER)

Consciente de la necesidad de ganarle este miércoles (19/04) a Sporting Cristal de Perú en el Monumental, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, el entrenador Martín Demichelis optó por un equipo con tan solo cinco de los habituales titulares (Armani, González Pírez, Enzo Díaz, Aliendro y Nacho Fernández), y el funcionamiento del Millonario distó mucho del nivel que venía exhibiendo.

No obstante, en la última jugada del partido River ensayó una contra letal y con el grito de Pablo Solari terminó obteniendo el séptimo triunfo seguido frente a un anfitrión que quedó liquidado de cara al duelo copero.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 12 | resumen de Newell's - River

Pasó otro clásico de Avellaneda y no fue un clásico más. Debutaba Ricardo “El Ruso” Zielinski como DT de Independiente, en una semana en la cual en el Rojo se habló de sus problemas institucionales, con la renuncia del presidente Fabián Doman. Y enfrente estaba Racing, que llegaba herido por dos derrotas seguidas y un bajón en lo futbolístico.

Para el local, recibido a pura fiesta por su gente, era la renovación de la ilusión. El equipo mostró algunas cosas más interesantes que el nuevo entrenador le inculcó en los pocos entrenamientos que transitaron. Más allá de esto, todo terminó 1-1, con la polémica del penal sancionado a favor de Racing, que derivó en el gol de Matías Rojas.

INDEPENDIENTEVSRACINGFOTO1.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS)

Con respecto a la jugada de la controversia, la de la falta de Nicolás Vallejo a Facundo Mura, ¿fue adentro o en la línea del área?: para el VAR (Darío Herrera), en la línea y por eso no hubo cambio de fallo, lo que desató la queja de todo el Diablo que se sintió perjudicado (igualmente en el segundo tiempo debió haber expulsado a Luciano Gómez, del local, y Cristian Báez zafó de la “anaranjada” por un tremendo patadón a Maxi Romero).

INDEPENDIENTEVSRACINGFOTO2.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS)

Se escuchó el pitazo final de Falcón Pérez y desde las tribunas bajaron las quejas hacia el árbitro por el penal sancionado a la visita. Esta vez no hubo silbidos y sí reconocimiento para el esfuerzo de sus futbolistas. Fue 1-1 en el debut del Ruso Zielinsky en el caliente banco del Diablo, pero el foco del partido quedó en otro lado...

INDEPENDIENTEVSRACINGFOTO3.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS)

#TorneoBinance 2023 | Fecha 12 | resumen de Independiente - Racing

Unión de Santa Fe, con el debut de Sebastián Méndez como entrenador, y Tigre empataron en la tarde de este mismo domingo (16/04) sin goles.

El partido se jugó en el estadio 15 de abril del club “Tatengue”, con el arbitraje de Ariel Penel.

UNIONDESANTAFEVSTIGRE001.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS/PRENSA UNIÓN)

Unión, acompañado por una gran cantidad de público, se presentaba con la expectativa por el debut del “Gallego” Méndez como entrenador, tras el despido del uruguayo Gustavo Munúa en una gestión que fue de mayor a menor, ya que al “Tate” está en el último lugar de la tabla junto con Arsenal, ambos con ocho puntos.

UNIONDESANTAFEVSTIGRE002.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS/PRENSA UNIÓN)

Tigre suma 16 unidades y está justo a mitad de tabla, mientras que el “Tatengue”, con ocho puntos, sigue último y mira el futuro con preocupación, ya que este año descenderá de forma directa el último en la tabla anual, junto con los dos promedios más bajos.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 12 | resumen de Unión - Tigre

Vélez Sarsfield igualó en la tarde de este mismo domingo (16/04) ante Barracas Central 0 a 0 en el estadio José Amalfitani, resultado que no benefició a ninguno ya que ambos siguen de mitad de tabla para abajo en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023.

VELEZSARSFIELDVSBARRACASCENTRAL001.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS/PRENSA BARRACAS CENTRAL)

El resultado fue justo ya que reflejó lo que se vio en la cancha. En la primera parte fue más incisivo y llegó con más claridad “El Guapo”, sobre todo en las pelotas detenidas, y en la segunda “El Fortín” generó más situaciones, pero no pudo convertir.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 12 | resumen de Vélez - Barracas

Había expectativa por ver al “Nuevo Boca” de Jorge Almirón por primera vez en la Bombonera. Es cierto que cuidando algunos futbolistas (una defensa no habitual entre suspendidos y lesionados, con el pibe Esequiel Barco como el mejor y más aplaudido) porque este martes (18/04) juega por la Copa Libertadores de América 2023 ante Pereira de Colombia, pero siempre quiere observarse si de a poco se va notando la mano del DT. Podría afirmarse que en la parte inicial del segundo tiempo, con el ingreso de Sebastián Villa y una postura más agresiva, mostró alguna idea que quiere inculcar. Sin embargo, la noche de este último sábado 15/04 terminó con una derrota, la tercera seguida en la Bombonera, y cinco de los últimos seis partidos, porque Estudiantes de La Plata, sin hacer demasiado en ofensiva, tuvo a Mauro Boselli que inventó una tijera en el área, y con la floja respuesta de Sergio “Chiquito” Romero, como así también sin la marca de Facundo Roncaglia y Luis Advíncula, pelota terminó en la red. Fue 1-0, con silbidos, caras de bronca en las tribunas y el pedido de ganar el martes por la Libertadores.

BOCAVSESTUDIANTESDELAPLATA1.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS)

Boca sumó una nueva decepción y así el debut de Almirón en la Bombonera no fue el esperado.

El último triunfo de Estudiantes en la Boca había sido hace 15 años, en 2008, por 2-1. Esa tarde, Mariano Andújar fue el arquero, como este último sábado 15/04.

BOCAVSESTUDIANTESDELAPLATA2.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS)

Para el Xeneize fue la tercera derrota seguida en La Bombonera, en el campeonato: 3-1 con Instituto de Córdoba, 2-1 con Colón de Santa Fe y 1-0 en la noche de este último sábado 15/04 frente al Pincha, algo que no se repetía desde hace 52 años, en el Campeonato Metropolitano de 1971, cuando cayó 3-2 con Colón, 1-0 con Vélez Sarsfield y 2-1 con Newell’s Old Boys.

Boca, de los últimos siete partidos solamente ganó uno (ante Barracas Central como visitante), cayó en los otros cinco, mientras que empató sin goles en el debut de la Copa Libertadores, en Venezuela.

BOCAVSESTUDIANTESDELAPLATA3.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS)

Con la llegada de Eduardo Domínguez como DT, en reemplazo de Abel Balbo, en Estudiantes todo cambió para bien, ya que de seis partidos en el certamen doméstico se impuso en cuatro, empató uno y perdió uno, a lo que hay que sumarle la victoria por la Copa Sudamericana.

Mauro Boselli ya lleva convertidos 84 goles con la camiseta del Pincharrata en sus pasos por el club.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 12 | resumen de Boca - Estudiantes

No será una Uvita pero logró subirse al podio. Y eso que en su casa no estaba sintiéndose cómodo. Pero esta vez, Defensa y Justicia se acordó de la importancia de hacerse fuerte en el Tito Tomaghello y, gracias al oportunismo de Nicolás Fernández y a cuatro notables intervenciones de Ezequiel Unsain, volvió a festejar en Florencio Varela después de tres encuentros, merced a un sufrido 1 a 0 sobre Instituto de Córdoba, para ponerse en forma transitoria en el tercer lugar junto a Rosario Central, a seis de River.

DEFENSAYJUSTICIAVSINSTITUTODECORDOBA1.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS)

Lo cierto es que el Halcón celebró el triunfo, tal vez, de manera exagerada. Pero es lo que menos le importó, pues en esta oportunidad era cuestión de cortar una racha adversa en su suerte de nido.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 12 | resumen de Defensa y Justicia - Instituto

De la mano de su goleador, Belgrano de Córdoba trepa en las posiciones. Gracias al doblete de Pablo Vegetti, el Pirata superó 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque, para seguir prendido en el lote de punta.

GIMNASIAVSBELGRANODECORDOBA1.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS)

Luego de una semana con vaivenes, Gimnasia quería repetir lo hecho contra Racing para dejar rápidamente de lado su reciente traspié ante River. Pero el Tripero no pudo levantar cabeza.

GIMNASIAVSBELGRANODECORDOBA2.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS)

Gracias a Vegetti, la visita sigue sumando. Por su parte, el Lobo llegará en baja al compromiso ante Independiente Santa Fe, por la Sudamericana.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 12 | resumen de Gimnasia - Belgrano

Huracán quiso, pero no pudo con un Argentinos Juniors diezmado, por su falta de ideas. El Globo empató sin goles en el Tomás Adolfo Ducó con un Bicho que terminó jugando con nueve hombres, al sufrir dos expulsiones que determinaron las protestas de los jugadores y de Gabriel Milito. Los dirigidos por Diego Dabove llevan ocho partidos sin ganar a nivel local, y los de Milito hace tres encuentros que no festejan fuera de casa y ahora ambos se enfocan ya se enfocan en sus compromisos internacionales: la Quema vuela para jugar con Emelec por la Copa Sudamericana y los Bichitos Colorados visitarán a Corinthians por la Libertadores.

HURACANVSARGENTINOSJUNIORS1.jpg River sufrió para ganarle a Newell’s 1-0 y se empieza a escapar de la punta mientras que San Lorenzo empató sin goles con Talleres y no pudo treparse. (FOTO: Télam)

En consecuencia, River no para de ganar y parece imparable aunque San Lorenzo se quedó con bronca, no pudo sumar otra victoria para seguir peleando. En otras palabras, el Millonario empieza a mirar a todos desde arriba y sus perseguidores no quieren quedarse atrás.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 12 | resumen de Huracán - Gimnasia

Más noticias de Urgente24

Paro general: Incertidumbre en Clarín por despidos masivos

Fractura: Polonia rompe con Ucrania y prohíbe importar granos

Una aerolínea nacional revive después de años apagada

El dólar blue supera los $400 mientras suben las acciones

Nuevo billete de 2 mil pesos: Cuándo comenzará a circular