El dólar blue supera los $400 mientras suben las acciones

image.png Rava Bursátil

Las acciones, por parte, parecen recuperarse levemente luego de pasar por unas semanas de fuertes pérdidas:

image.png Rava Bursátil

Mientras tanto, el Riesgo País cae 24 puntos y se ubica, con el mercado aún abierto, en 2.352 puntos básicos.

Dólar Moritán

Tal como informó Urgente24 en: Dólar a $400: Analistas dispararon contra García Moritán

Luego de que el dólar blue superara la barrera de los $400 y cerrara a $401 el pasado jueves 13 de abril, el legislador porteño Roberto García Moritán (Republicanos Unidos - JXC) salió a festejar en sus perfiles de redes sociales con un video su predicción del 19 de julio de 2021:

https://twitter.com/Robergmoritan/status/1646576208224681991 Dólar a 400, ¿y ahora? pic.twitter.com/9XYMv6UDlX — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) April 13, 2023

Uno de los primeros en responderle fue el contador y analista agropecuario Salvador Vitelli, quien lanzó:

Roberto, no hace falta que estés triste. Para alcanzar a tu predicción en términos reales, el dólar blue debería subir un 170% en estos días. Nada. Un vuelto. Al momento de tal declaración, si lo ajustamos por inflación, es un dólar HOY de $1.082. No nos perdamos en nominalidad Roberto, no hace falta que estés triste. Para alcanzar a tu predicción en términos reales, el dólar blue debería subir un 170% en estos días. Nada. Un vuelto. Al momento de tal declaración, si lo ajustamos por inflación, es un dólar HOY de $1.082. No nos perdamos en nominalidad

El analista financiero Christian Buteler se sumó: "Anticipó el dólar a $400. Sí, en julio del 2021. Llegó 2 años después el dólar a $400. Te anticipo que el dólar va a llegar a $450, después a $500, a $600, $700 y hasta $1000 (pero) si al número no le das un período de tiempo, es lo mismo que nada".

De acuerdo a su aporte desde Twitter, el dólar blue subió $2 ayer "por lo mismo que la lechuga subió a $1.700, los tomates a $900, el vacío a $2.800, la leche a $330. Mañana se conocerá que la inflación del primero trimestre fue del 20% a 21%, pero el dólar blue subió a hoy 15.6%".

En tanto, el periodista Eduardo Feinmann directamente disparó: "Me enoja porque le dan entidad a un señor que lo dijo en otro momento. Si yo digo hoy que el dólar va a estar a $1.000 y sí, en algún momento va a llegar. Pero él dijo en ese momento que en muy poquito tiempo, para fin de año, el dólar iba a llegar a $400, ¡y la pifió! No existe el dólar Moritán, córtenla con eso", lo cruzó a Jonatan Viale en El Pase de LN+

image.png

Más contenido en Urgente24

"Milei tiene las mismas chances de clasificar al balotaje que JxC o el FdT"

Sorpresa, las provincias "hablan": Larreta arriba, y Milei detrás

Nike, Umbro y Fila: Suspenderán trabajadores de la planta por falta de insumos

Aislada y sin fundación, Patricia Bullrich se aleja del PRO