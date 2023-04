Roberto, no hace falta que estés triste. Para alcanzar a tu predicción en términos reales, el dólar blue debería subir un 170% en estos días. Nada. Un vuelto. Al momento de tal declaración, si lo ajustamos por inflación, es un dólar HOY de $1.082. No nos perdamos en nominalidad Roberto, no hace falta que estés triste. Para alcanzar a tu predicción en términos reales, el dólar blue debería subir un 170% en estos días. Nada. Un vuelto. Al momento de tal declaración, si lo ajustamos por inflación, es un dólar HOY de $1.082. No nos perdamos en nominalidad