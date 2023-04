"En el marco del malhumor con la dirigencia, y es la oportunidad de crecimiento que tiene Milei, si encima de todo se ve alimentado por las diferencias que tienen los candidatos de Cambiemos, puede haber parte del electorado que diga: 'a ver, pará, estos de Cambiemos se están peleando todo el tiempo, eso es parte de lo que yo no quiero más, y encima de todo me dicen que son parecidos en la forma de pensar a este candidato que es nuevo y no tiene estas discusiones de la dirigencia'. Milei puede verse beneficiado", explicó.