Hubo demora en el recuento y hasta luego de las 22:00 no había resultados firmes.

Alberto Weretilneck, habló pasadas las 22:30 desde el búnker en la ciudad de Cipolletti:

" Somos un partido provincial, no tenemos ninguna definición respecto al gobierno nacional".

"Nos vamos a preparar para asumir el 10/12; la responsabilidad de gobernar es de Arabela Carreras, no vamos a participar en ninguna toma de decisiones, no vamos a adelantar ningún tipo de transición ni medida, al menos por parte nuestra".

"Nos aceptaron este planteo que hicimos de dejar atrás las divisiones y plantearnos un proyecto de futuro, quiero agradecer a mi partido pero también en la figura de Martín Doñate, a Nos Une Río Negro, que también formaron parte de esta propuesta y a todos los integrantes de la UCR".

"Estamos muy satisfechos, sacando una ventaja de alrededor de 22 puntos, lo cual habla de una clara diferencia, muy concreta, hemos triunfado en todas las comisiones de fomento que habíamos puesto en juego y en las localidades más importantes como Cipolletti, con Rodrigo Buteler, nuevo intendente de Cipolletti, Viedma, Choele Choel, Villa Regina, Godoy, Lamarque, San Antonio Oeste, El Bolsón".

"Hemos triunfado en el 100% de las comisiones de fomento y los municipios que hoy se pusieron en juego, lo cual habla claramente de la fortaleza de este proyecto, hemos planteado una nueva forma de construir la ciudadanía en Río Negro, con mucho respeto, escuchando mucho, dialogando mucho".

"Va a ser un proyecto que desde los próximos días convocaremos a todos los rionegirnos que hoy no han pensado como nosotros pero tienen buenas ideas. No somos autoritarios ni egoístas, el mensaje de aquellos que no nos han votado lo tomamos y en nuestra propuesta de gobierno seguramente receptaremos muchas ideas que se han planteado en esta campaña electoral". "Va a ser un proyecto que desde los próximos días convocaremos a todos los rionegirnos que hoy no han pensado como nosotros pero tienen buenas ideas. No somos autoritarios ni egoístas, el mensaje de aquellos que no nos han votado lo tomamos y en nuestra propuesta de gobierno seguramente receptaremos muchas ideas que se han planteado en esta campaña electoral".

Oficialismo

“Claramente tenemos un gobernador electo: Alberto Weretilneck”, resaltó la gobernadora Arabela Carreras, vicepresidenta de Juntos Somos Río Negro, y anticipó una transición “con mucho diálogo, tal como es habitual”.

“Acá hay un gran esfuerzo de la militancia. Han ganado legisladores, concejales, intendentes y comisionados, ratificados por la elección de nuestros vecinos”.

“Weretilneck tiene la oportunidad de gobernar adecuado a los tiempos que se viven, mejorando lo que hicimos y proponiendo todo lo nuevo”.

“Es necesario un análisis más profundo, porque hay realidades diferentes en las localidades” (destacó el triunfo de Bruno Pogliano en El Bolsón).

Sobre la baja participación ciudadana señaló que era esperable porque “los tiempos que vivimos hacen que no haya tanto entusiasmo a la hora de votar”.

El intendente de Viedma, la capital provincial y electo vicegobernador, Pedro Pesatti, destacó:

"Hemos ganado para seguir construyendo sin ningún tipo de rencor, ni de odio".

"No venimos al gobierno para seguir enfatizando y profundizando las diferencias, sino para tratar de encontrar afinidades, acuerdos, puntos de vista en común que nos permita construir la sociedad que todos queremos, que vemos además que es el camino que estamos marcando en la capital provincial y que se va a seguir profundizando".

Debutantes

El frente Somos Unidad Popular y Social valoró positivamente su primera incursión en las elecciones provinciales, con una sobresaliente actuación en Ingeniero Huergo, localidad del candidato a gobernador, Rafael Zamaro, en la fórmula que compartió con Marcela Roca.

“Tuvimos nuestro debut electoral en General Roca hace un mes, y creemos que hemos mejorado nuestra performance en la provincia. Eso nos posicionaría definitivamente como una alternativa superadora para la intendencia de Huergo que es donde los números han sido muy favorables”, aseguró el referente.

Por su parte, el presidente de la Unidad Popular, Rodolfo Aguiar, apuntó: "Hemos dado un primer gran paso. Hace apenas un año obteníamos el reconocimiento como partido, y tan solo en un mes de campaña tuvimos chances certeras de llegar a la Legislatura. Hemos superado a fuerzas políticas históricas en Río Negro. El trabajo de nuestra militancia ha sido enorme en toda la provincia. Estamos muy contentos. Para la UP hoy no termina nada: hoy empieza todo".

