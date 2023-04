https://twitter.com/SergioMassa/status/1647242052961280000 Tuvimos una reunión muy productiva con la subdirectora gerente del FMI @GitaGopinath, con quien conversamos sobre el impacto de la peor sequía de la historia argentina y nos comprometimos a seguir trabajando juntos para fortalecer el programa ante este difícil escenario. pic.twitter.com/Vnjsb9p8Sq — Sergio Massa (@SergioMassa) April 15, 2023

En Buenos Aires, mientras tanto, las explicaciones del impactante número de inflación iban desde los efectos de la guerra, la sequía, la gripe aviar y los “formadores de precios” que no respetan los acuerdos firmados, según el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini. A estos últimos, sin embargo, no los había nombrado el viceministro Gabriel Rubinstein, que en un comunicado apuntó principalmente al efecto durante el primer trimestre en productos frescos de un combo compuesto por la sequía, el calor y la gripe aviar. No mencionó tampoco el impacto de la guerra en Ucrania, al que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, le había adjudicado responsabilidad en la suba. Más tarde se dijo que el discurso de Tombolini había sintetizado la postura oficial. La mira puesta sobre los “formadores de precios” habría sido además un guiño al kirchnerismo, que prefiere enemigos más tangibles para explicar ciertos sinsabores. En ese sentido, el secretario de Comercio Interior abrió sospechas sobre los locales de “cercanía” (supermercados “chinos” y almacenes de barrio), que abarcan, dijo, el 60% del consumo. Es en esos comercios donde se abastece la mayor parte de las familias pobres del país, que destinan casi la totalidad de sus ingresos a la compra de alimentos.