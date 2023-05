"Yo no hice un juicio de valor, hice una descripción. Vive con ocho perros y él mismo dice que está enamorado de su hermana y que sería su primera dama", desarrolló Mengolini, ante los reproches de sus compañeros. "El tema es que está enamorado de su hermana y eso no está bien", concluyó.

https://twitter.com/perfilcom/status/1654120645800910848 En diálogo con @modofontevecchia Pablo Zurro, intendente de Pehuajó dijo: “Milei no tiene desarrollada su sexualidad, por eso se marturba y dice pelotudeces”.

En la entrevista, acusó al precandidato de “La Libertad Avanza” de mentiroso.

Leé más en https://t.co/l8DWTGwqgM pic.twitter.com/Y7fhGU0MBX — Perfil.com (@perfilcom) May 4, 2023

En lo que respecta al alcalde de Pehuajó, muy cercano a Cristina Kirchner, en la mañana del jueves (4/5) y en diálogo con Jorge Fontevecchia también cruzó a Milei con su sexualidad, en línea con lo dicho por Mengolini.

Javier Milei es un masturbador compulsivo. Se enloquece, y uno se masturba cuando es chico, pero él es como un masturbador compulsivo, que le agarran esos ataques de locura de 'vamos a tirar el Banco Central' y es mentira. Todos le damos demasiado volumen. No hay que darle bola a un masturbador compulsivo Javier Milei es un masturbador compulsivo. Se enloquece, y uno se masturba cuando es chico, pero él es como un masturbador compulsivo, que le agarran esos ataques de locura de 'vamos a tirar el Banco Central' y es mentira. Todos le damos demasiado volumen. No hay que darle bola a un masturbador compulsivo

Y agregó: "No tiene desarrollada su sexualidad, que puede ser con un varón o una mujer, entonces se masturba y dice cualquier boludez. La sexualidad no va con un varón o una mujer, a mí me da lo mismo un elefante y una jirafa, que una jirafa y un camello. Estoy con la Ley de Matrimonio Igualitario y todo, pero él es un masturbador compulsivo".

https://twitter.com/U24noticias/status/1651742785123352576 .@cfkargentina, sacada contra contra .@jmilei: Lo tildó de "mamarracho" y "caradura".



El libertario la cruzó: "Se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete". pic.twitter.com/PIqYOfQbId — Urgente24.com (@U24noticias) April 28, 2023

De más está decir que las declaraciones de ambas personalidades fueron repudiadas, sobre todo teniendo en cuenta la clásica doble moral del kirchnerismo y su costumbre de catalogar como "discurso de odio" a cualquier tipo de comentario políticamente incorrecto que se realice sobre su líder espiritual o sus allegados.

Hecha tal salvedad, resulta evidente que dichas expresiones responden a la misma táctica que CFK ejecutó durante su presentación en la capital bonaerense.

