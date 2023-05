https://twitter.com/DataDiario/status/1653725343281303557 Milei volvió a referirse a la venta de órganos



En @todonoticias pidió "buscar mecanismos en el marcado" para dar respuesta a quienes están en lista de espera, y aseguró que hay quienes se benefician con la falta de donantes (?). pic.twitter.com/UVW4k9ZGSE — Data Diario (@DataDiario) May 3, 2023

"No se necesita que nadie venda ni haga nada. Si hay 350 mil donantes por ley. El problema es por qué no llega. Y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase. La pregunta es por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350.000 potenciales donantes por año", añadió en declaraciones al canal TN.