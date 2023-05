“Entonces, cuando llegue diciembre y usted se de cuenta que gastó un poco menos que sus ingresos, en lugar de pagar al banco va a elegir comprar una heladera o unas entradas para el teatro. Así, yo creo que es mejor pagar para algo que va a disfrutar que pagarle al banco. Entonces, ¿usted cree que algún banco le daría un crédito de este tipo donde los incentivos están en elegir a final de mes comprar algo para usted o para su familia?”, indicó el funcionario que lideró la supervisión del FMI para la región entre 2013 y 2021.

En cuanto al pago atado a una variable que la Vicepresidente recordó como exitosa, Werner recordó: “Básicamente esto fue producto de una negociación en donde Argentina quiso, y los tenedores le pidieron este cupón vinculado al producto bruto, y terminamos con el problema de que la Argentina terminó mintiendo con las estadísticas para no pagar”.

El director para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner. Foto: FMI. Alejandro Werner.

En la declaración que desató el enojo y la respuesta de CFK, Werner había sostenido que "al condicionar el pago de deuda a un desempeño macroeconómico hace que el instrumento se empiece a parecer a una acción”.

Loser, por su parte, discrepó con su colega exFMI al afirmar que Cristina Kirchner "está en lo cierto en que se puede vincular un pago a una variable macroeconómica". No obstante, consideró que la Vice "se equivocó de variable".

"Hay que vincularlo al superávit fiscal", aseguró en diálogo con el canal A24.

Por otro lado, Loser, que ocupó el mismo cargo que Werner en el FMI, aclaró que cuando Kirchner ató el pago a una variable macroeconómica -en este caso, la evolución del PBI y para los acreedores privados, no para el FMI- fue en un contexto de superávit fiscal.

"La ignorancia y simplismo al que yo me referí no es que no se vincule a una variable macroeconómica, sino que se vincule a la variable relevante. Comparar peras con manzanas, las 2 son dulces, pero son diferentes", concluyó.

Claudio Loser Claudio Loser.

FMI y Macri

En su mensaje, Cristina Kirchner reprochó que el FMI le otorgó el préstamo al gobierno de Mauricio Macri para que el expresidente "ganara las elecciones".

Cuando le preguntaron a Alejandro Werner si el préstamo del 2018 se concedió con ese fin, respondió: “En el FMI trabajamos en el programa de la Argentina, como trabajamos en otros programas. Las decisiones se tomaron a nivel técnico y luego se elevaron al consejo, al board del Fondo, y ahí fueron aprobados”.

“En ese sentido, los miembros del directorio representados por las 24 sillas, 24 directores ejecutivos aprobaron este crédito, y claro que hubo debates a nivel de los funcionarios del Fondo y en los méritos técnicos de este debate se fue decidiendo avanzar en las diferentes revisiones del crédito hasta que finalmente se consideró que los resultados y las acciones de las autoridades se habían desviado lo suficiente como para suspender el programa”, indicó.

“A nivel mío no hubo ninguna presión política para hacer una cosa u otra, y en el directorio los países votaron como votan en otras situaciones al igual que lo estarán haciendo en junio para aprobar o no aprobar la revisión del crédito que actualmente tiene el gobierno del presidente Fernández”, afirmó Werner.

Más contenido de Urgente24

Cecilia Moreau, durísima contra Aracre

Matías Kulfas explicó que CFK es la culpable de la inflación

El INdEC postergó el dato de inflación de abril y hay polémica

Reapareció Antonio Aracre: Plan Llegar y la "tóxica" Cerruti