Reapareció Antonio Aracre: Plan Llegar y la "tóxica" Cerruti

guzman aracre.jpg Antonio Aracre con el exministro de Economía, Martín Guzmán.

Sobre un supuesto off the record con periodistas donde dejó trascender esa información que detonó el vínculo con el oficialismo: “fue la versión de la Portavoz, que persuadió al Presidente a ese tema”. Y negó el off.

En esa línea, contó que hubo aspectos del paper que el primer mandatario le pidió consultar con Matías Kulfas y Marco Lavagna.

¿Elogios a Massa?

Sobre las versiones de su intención de reemplazar a Massa en el ministerio de Economía, Aracre aseguró: “No. Me parece que en un contexto como el de hoy Massa se pueda dar el lujo de dejar de ser ministro de economía porque reúne unas características políticas que lo posicionan como una persona muy adecuada”.

Pero sobre el plan económico del tigrense, fue más directo: “tiene un plan que mucha gente llama el ‘plan llegar’ y si ves las últimas medidas con la tasa de interés y los bonos lo que busca es generar una espiralización nominal de la inflación”.

Devaluación

En cuanto a la devaluación que supuestamente proponía en el paper que trascendió a la prensa, Aracre aclaró que él sostenía que “el tipo de cambio oficial tenía un retraso de un 30% y luego hubo periodistas que editaron el documento y cambiaron la cifra del 30 al 60 por ciento. No hablé de devaluación, sino de retraso”.

Consultado sobre si fue un chivo expiatorio de la última corrida cambiaria, asintió: “Eso sí. Es muy posible, sentí que no tengo los skills para la política”.

“En la política vale más la rosca que la acción, a mí me aburre, veo un problema serio y tengo la necesidad de salir a ver qué se hace con eso rápidamente”, completó.

La relación con Alberto Fernández

“Por Alberto Fernández siento respeto y afecto, pero en la gestión hay cosas que no coincido con esa forma de liderazgo radial. Le cuesta juntar a diversas personas para conversar sobre un tema específico”, confesó cuando le consultaron sobre su opinión del primer mandatario y agregó que “en política vale mucho más la rosca que la acción. Veo que hay un 40% de argentinos que la pasan mal y no ven que se hable de cómo mitigar la pobreza”.

Cerruti tóxica

Por último y acerca de las versiones sobre un bloqueo mutuo con Gabriela Cerruti en Whatsapp, Aracre confirmó: "Yo la bloqueé porque en general bloqueo a las personas tóxicas ”.

“Cuando veo que una persona todo lo que dice y hace no me suma, resta o miente, la bloqueo ”, explicó, pero aclaró: “a Massa no lo tengo bloqueado” y dijo que si lo invita a una reunión, asistiría.

