"Mamarracho, caradura": CFK sacada contra Javier Milei

"No hay que pelearse. Tenemos que hacer en la Argentina un programa, no una de fe anticapitalista. El capitalista no es una ideología, es el modelo de producción más eficiente. La gran discusión no va a hacer si el capitalismo sí o no, si no quién conduce el proceso de producción para no dañar tanto el medioambiente, si dejamos a los mercados o la política vuelve a tomar la dirección. Eso decía Perón", adelantó.