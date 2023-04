“Hay miles de jóvenes en el país, millones que van a conducir la Argentina en los próximos años, en los próximos lustros y va a ser para bien de la patria. Nosotros debemos ser cuadros y militantes con coraje y tenemos que decir lo que pensamos así algunos no les guste. Ya en el tiempo nos van a entender, nos van a tomar la mano y nos van a acompañar para la construcción de la patria de todos, la patria de todos los argentinos”, finaliza el video.

La publicación de Fernández coincide con la charla magistral que dará Cristina Kirchner en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de la capital bonaerense.

Tal como informó Urgente24, tanto el kirchnerismo como el Frente Renovador y los piqueteros interpretan este acto como un relanzamiento del Frente de Todos, pensando más en apagar ruidos internos que en enviar mensajes hacia los mercados, Juntos por el Cambio o el propio Fondo Monetario, siendo hoy el candidato preferido del espacio el ministro de Economía, Sergio Massa, quien ha logrado tejer un excelente vínculo con todos los espacios políticos, sindicales y empresariales de la Argentina.

CFK jamás hizo referencia alguna a la renuncia de Alberto Fernández a la reelección y hoy se interpreta su reaparición como un resultado del albertismo sin Alberto, tal como sucedió en 2019 cuando lo designó candidato presidencial con un video. "convocó a Alberto para quedarse con el randazzismo sin Randazzo y para que eso resultara en un ingreso de Massa al espacio".

De más está decir que el albertismo jamás existió, pero es una forma de expresión que utilizan dentro del espacio para graficar lo que será la nueva forma que adoptará el oficialismo de cara a las elecciones 2023.

En este contexto, resulta interesante lo que filtró la periodista Melisa Molina en Página12, medio del Grupo Octubre, de Víctor Santamaría: "En Casa Rosada, en tanto, le bajan el tono al evento del jueves y dicen que no esperan grandes definiciones de la vicepresidenta, sino que 'será parecido a las disertaciones anteriores en las que habla del FMI'. Cerca del mandatario comentaron a este diario que esperan que CFK diga algo sobre la decisión del Presidente de dar de baja su posible candidatura porque aún no se pronunció al respecto. Consideran que Fernández 'ya hizo lo que le pedían', y esperan que eso sirva para, desde ahora, poder dedicarse al armado electoral. 'Ellos insistían para que se baje, pero no parecieran tener pensada la próxima jugada', decían en Balcarce 50. Este jueves puede haber una respuesta del kirchnerismo al respecto".

-------------------

