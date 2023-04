CFK consiguió el mayor rechazo del arco opositor

“Los que cerraron las escuelas un año y medio, hoy inauguran la ‘Escuela Justicialista Néstor Kirchner’. Hoy solo 16 de cada 100 chicos argentinos termina la secundaria en tiempo y forma. Desde el 10 de diciembre, empezar a resolver esta catástrofe educativa va a ser nuestra prioridad. Educar es todo lo contrario a adoctrinar”,

Un economista antes exfuncionario nacional como Ricardo López Murphy sentenció

“En 2001 quise recortar gastos de la política y programas superfluos que eran cuevas de ñoquis y ladrones. En 2023, la realidad me da la razón. Y no sólo me postulo a Jefe de Gobierno: voy a ser Jefe de Gobierno. Si no le gusta, CFK, mejor”.

espertjpg.webp José Luis Espert, no se guardó lo que pensaba

A su tiempo José Luis Espert posteó:

“La Vicepresidente de la Nación dice, como si fuera una COMENTARISTA, que tenemos crecimiento con inflación, que ya hay trabajadores pobres y que lamentablemente tenemos un acuerdo con el FMI que es inflacionario. Psicópata. A esta caradura hay que arrasarla en las urnas”.

Qué opinó un radical, Mario Negri

“Argentina es el único lugar del mundo donde la vicepresidenta de un gobierno con 120 % de inflación da una clase magistral sobre inflación”, señaló Mario Negri.

Waldo Wolf sumó

“Vicepresidente Cristina Kirchner: Usted gobernó 16 de los últimos 20 años el país. Su signo político, 32 de 40 la provincia de Buenos Aires y 40 de 40 el tercer cordón del conurbano. Si estamos discutiendo la historia de la que su espacio es accionista mayoritario es porque se van a ir dejando más inflación, pobreza y división como ningún otro gobierno. HA GA SE CAR GO”, apuntó Waldo Wolff.

Hernán Reyes, desde la Coalición Cívica

“Lo peor de Cristina Kirchner sigue siendo su diagnóstico sobre los problemas del país. No solo finge demencia y no se hace cargo de nada, sino que imagina un país pequeño y a la defensiva”, planteó el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes.

