¿Afuera de A24 como Pagano? El FdT repudió a Baby Etchecopar

"Una vez en la mesa de Juana Viale dije que Cristina era el cáncer de la Argentina. Yo no me refería a una enfermedad, mi mujer murió de eso, la respeto a la enfermedad y la odio de la misma forma que la respeto. Pero no imagino cómo representar algo más nocivo para el cuerpo de la República y de la patria que un ser que se pasa 20 años deteriorando al de enfrente", planteó Etchecopar durante la nota encabezada por Olivan.