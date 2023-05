Alarma en el Ejército: Temen cacería de brujas tras Soloaga

El pedido fue realizado al jefe del Ejército, teniente general Guillermo Olegario Pereda, quien estuvo en el acto.

Se dio un plazo de cinco días para que sean presentadas copias certificadas digitalizadas del legajo personal completo del general Soloaga, un informe detallado de la situación actual de revista del denunciado y copias de los boletines del Ejército Argentino de los días 23, 24 y 25 de abril.

Tal como lo recordó Clarín, Soloaga se opone a los juicios contra los militares desde el principio. En 2004, era el jefe de Personal del Ejército y pidió el retiro. ¿El motivo? El por entonces presidente Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone del Colegio Militar de la Nación, lo que molestó a Soloaga.

Soloaga no solo no lo ocultó, sino que lo escribió en una carta que hizo pública: "Se contrapone a principios y convicciones que no estoy dispuesto a negociar, mucho menos con el objetivo mezquino de avalar conductas que tienden a desvalorizar la institución y, de alguna manera, obligarla a abandonar una historia plena de grandeza, honorabilidad y dignidad".

