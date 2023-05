Dura derrota en Paraguay de la CIA, embajada, Tesoro, etc.

Durante la campaña electoral, USA acusó a Cartes de relaciones con el terrorismo (el avión iraní venezolano que llegó a Paraguay para transportar cigarrillos a América Central y el Caribe), luego certificó a Cartes como "manifiestamente corrupto" y le quitó su visa y cualquier vínculo financiero, económico y civil con USA de por vida, al igual que a sus hijos; el Nª2 de la CIA se instaló en Paraguay con el argumento de que preocupaban las organizaciones criminales; desde la embajada estadounidense en Asunción se realizaron declaraciones -tanto 'on the record' como 'off the record'- para afirmar que Paraguay precisaba una renovación, todo lo que hace dramática la derrota de Alegre / Nuñez. Durante la campaña electoral, USA acusó a Cartes de relaciones con el terrorismo (el avión iraní venezolano que llegó a Paraguay para transportar cigarrillos a América Central y el Caribe), luego certificó a Cartes como "manifiestamente corrupto" y le quitó su visa y cualquier vínculo financiero, económico y civil con USA de por vida, al igual que a sus hijos; el Nª2 de la CIA se instaló en Paraguay con el argumento de que preocupaban las organizaciones criminales; desde la embajada estadounidense en Asunción se realizaron declaraciones -tanto 'on the record' como 'off the record'- para afirmar que Paraguay precisaba una renovación, todo lo que hace dramática la derrota de Alegre / Nuñez.