Efraín Alegre dijo que Horacio Cartes es Pablo Escobar

Es decir que Efraín Alegre comprometió un programa de gasto público bien expansivo. Será interesante conocer cómo lo financiaría. La izquierda es bastante inflacionaria, y él debería ser la excepción que confirme la regla. El anterior Presidente que no fue del Partido Colorado (Fernando Lugo), no terminó su mandato. Pero Alegre no estaba para moderaciones en su noche de celebración.