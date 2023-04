No, el mío está por debajo del tuyo. Primero viene Joni allí en la estratósfera, en la estratósfera viene Joni que es el líder absoluto. Calabró, Joni es el líder absoluto de esta señal. ¿Cómo se llama? ¿Marina? Marina, no queda ninguna duda. Es el líder absoluto de esta señal No, el mío está por debajo del tuyo. Primero viene Joni allí en la estratósfera, en la estratósfera viene Joni que es el líder absoluto. Calabró, Joni es el líder absoluto de esta señal. ¿Cómo se llama? ¿Marina? Marina, no queda ninguna duda. Es el líder absoluto de esta señal

image.png El top 10 de los ciclos más vistos entre las señales de noticias.

Cabe destacar que en agosto del año pasado Feinmann ya había cruzado a la panelista de Lanata sin filtro, puesto que se molestó por la manera en la que Calabró destacaba únicamente los números de Viale y despreciaba los de él. Por ello, el periodista pegó abajo del cinturón y recordó el supuesto bajo rating de Confrontados, ciclo que la panelista condujo en 2020.

"No sea peleador", respondió Rossi entre risas, intentando calmar las aguas. Pero Feinmann continuó: "No, si no estoy peleando, estoy describiendo. Dato mata a relato. ¿Cuál es el programa que más mide en esta señal? El de Joni Viale, viejo. Estratósfera".

"Después está el tuyo", indicó Rossi con el fin de cerrar el asunto, puesto que efectivamente el segundo programa mas visto es el de Feinmann.

"No, no. Vienen Majul y vos a las 21:00, después viene Paulino, después viene Novaresio, o Novaresio arriba de Paulino, una cosa así", cerró el conductor de El noticiero.

Eduardo Feinmann vs. Viale/Majul por Longobardi: "Me traicionaron"

El martes (4/4) en el ciclo Intrusos de América TV revelaron que habría estallado una fuerte interna en LN+. La misma estaría protagonizada por Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Luis Majul.

El motivo estaría relacionado con el dúplex que realizaron Viale y Marcelo Longobardi con el ciclo matutino de Luis Majul en el canal del diario La Nación el día que el ex conductor de Cada mañana debutó en Radio Rivadavia. Feinmann habría sentido esto como una traición, puesto que en ese mismo horario comparte el pase con Jorge Lanata en Radio Mitre.

Esta información surgió luego de exhibir la nota que la panelista Maite Peñoñori le realizó al conductor de Esta mañana en la AM630, con quien trabaja. A raíz de esto, el periodista Guido Záffora comentó: "Longobardi hizo estallar los celos de todo el mundo", y luego se dispuso a explicar la dinámica del dúplex entre LN+ y Rivadavia.

"El lunes, para compartir con el arranque de Longobardi en Rivadavia, va al pase de Feinmann y Lanata Mauricio Macri, presencialmente. No es que fue grabado, (fue) a la radio, a Mitre", agregó por su parte Peñoñori. Cabe destacar que el día previo, el domingo 26 de marzo, Luis Majul entrevistó a Mauricio Macri en una nota que fue un éxito en las métricas.

Entonces Záffora lanzó: "Feinmann ve que desde su canal -dice que LN+ es su canal- lo traicionan y lo fogonean a Longobardi con ese dúplex. Él siente que ese dúplex de Majul ahí fue una traición absoluta de parte de Joni, que es su compañero de pase a la tarde".

Feinmann agarrá su teléfono y llama a un alto ejecutivo de LN+ (...) Empezó: 'Me traicionaron, ¿por qué sale Majul con Joni Viale y con Longobardi? Longobardi me quiere sacar el puesto en la radio, yo soy el primero en Mitre', que esto, que lo otro. Esa llamada telefónica fue tremenda Feinmann agarrá su teléfono y llama a un alto ejecutivo de LN+ (...) Empezó: 'Me traicionaron, ¿por qué sale Majul con Joni Viale y con Longobardi? Longobardi me quiere sacar el puesto en la radio, yo soy el primero en Mitre', que esto, que lo otro. Esa llamada telefónica fue tremenda

Marcelo Longobardi ratificó haber sido amenazado: "Fue en términos groseros y violentos"

"Y lo peor de todo es que a la tarde, juntando cólera, llega Feinmann a su programa de tele en LN+ que tiene el pase con Joni Viale. Cara de tuje de Feinmann, todo el tiempo con cara de tuje (...), a los gritos en los pasillos con los productores y demás. 'Traición, traición, traición'", sumó Záffora.

Sin embargo, el panelista indicó que la hostilidad entre compañeros de pase no es una novedad, sino que se remonta al 23 de febrero, día del cumpleaños de Mirtha Legrand. En aquella oportunidad, Feinmann y ella mantuvieron una charla telefónica para su ciclo en LN+. El periodista dijo:

En un momento llega Joni Viale y se sienta en la silla y quiere meter un bocado a la Chiqui. ¿Y qué hace Feinmann? (Golpea la mesa) Un golpe en la mesa, como para que se calle Viale. El tema es que Joni Viale, ni lerdo ni perezoso, lo que hace es que mete la pregunta. Feinmann hace una cara (...) El tema es que a partir de ahí no se dirigen la palabra En un momento llega Joni Viale y se sienta en la silla y quiere meter un bocado a la Chiqui. ¿Y qué hace Feinmann? (Golpea la mesa) Un golpe en la mesa, como para que se calle Viale. El tema es que Joni Viale, ni lerdo ni perezoso, lo que hace es que mete la pregunta. Feinmann hace una cara (...) El tema es que a partir de ahí no se dirigen la palabra

"Lo que me dicen es: 'Feinmann a partir de eso pidió que le pase no se demore con Viale, porque cuando lo volvieron a hacer este año a Viale ya no le había gustado y siempre Viale lo estira'", concluyó Záffora.

Mirtha Legrand habló con Feinmann y fue muy duro con la visita del Presidente a la Antártida

Por su parte, Peñoñori agregó otro dato al relato de su colega: "Te sumo algo que observé, no estoy cometiendo ninguna incidencia porque fue al aire. Longo cuenta ayer o anteayer en la radio al aire (...) que Joni Viale lo está invitando a Longo a su programa de LN+. O sea, Joni no se da por aludido por los retos o el enojo de Feinmann".

"El tema es que obviamente niegan esta pelea, niegan este momento de tensión. Pero Feinmann ahora de verdad está muy enojado. Está enojado con Majul por el tema que se metió en el dúplex, está enojado con Joni y está enojado con Longobardi (por la competencia por la primera mañana", cerró el panelista.

