Tras la denuncia por abuso sexual, Jey Mammon vuelve a la TV

Hasta el momento Telefe no se pronunció al respecto y quien continúa al frente del programa es Georgina Barbarrosa.

image.png

En su momento Jésica Cirio, lanzó un comunicado en el que anunciaba: “Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña. Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos son lamentables, tristes y nos tienen a todos impactados”.

Mientras que el cocinero Santiago Giorgini reveló que el silencio de parte del programa se debía a un pedido del canal. "Estoy complicado de tiempos y a eso sumale que tenés que hablar previamente con Telefe para una nota. No es un tema donde pueda hablar mucho. Perdón", respondió.

Por su parte, Jey Mammon aseguró que no tiene rencores con nadie y cuestionó: "¿Por qué voy a estar enojado?”. El conductor habló sobre su inocencia y dijo que estaba preparando un “contraataque legal” contra Lucas Benvenuto.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, aseguró.

Durante una entrevista con Baby Etchecopar, Mammon insistió enfáticamente que tenía la evidencia necesaria para demostrar que tuvo un "vínculo" con Lucas Benvenuto. Baby reveló este material en el ciclo de A24, después de aclarar que solo pasaría una parte del mensaje que Lucas le envió a Mammon especificando la edad en la que comenzaron su relación, y dejando en claro que eso no eximía de responsabilidad moral al conductor.

En el audio, se lo escucha a Benvenuto aclarar cuál era la edad que tenía cuando intercambiaban encuentros íntimos:

Me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás Me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás

Posteriormente, en la segunda parte del mismo y extenso audio, Lucas continúa con un comentario que según Etchecopar bien podría leerse como una advertencia:

Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada. Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada. Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si?

Luego finaliza el mensaje de voz de la siguiente manera:

Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso y nada, te deseo que seas superficialmente feliz. Besote Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso y nada, te deseo que seas superficialmente feliz. Besote

