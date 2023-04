Intensa guerra de encuestas en Paraguay con Joe Biden atento

En este contexto, a 5 días para las elecciones generales, Santiago Peña realizó un encuentro con mujeres de su partido en la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR), y compartió una fotografía con Horacio Cartes, quien estaba ausente del proselitismo, desde las sanciones que le aplicó USA. ¿Se siente tan seguro del resultado Peña que exhibió su vínculo con Cartes?

https://twitter.com/SantiPenap/status/1650843050501976069 Gracias Radio La Unión por la invitación. ¡Cada vez falta menos para que los paraguayos estemos mejor!#SantiPresidente#VamosAEstarMejor pic.twitter.com/vGGGS5Gxp7 — Santiago Peña (@SantiPenap) April 25, 2023

En tanto, según el diario Última Hora, de Asunción, Rolando Díaz, presidente del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), tiene en el 'freezer' el adelanto de herencia que el ex presidente Cartes realizó a sus hijos, tras la sanción financiera que recibió de parte de USA. Según Díaz a radio Monumental 1080 AM, “Es una revisión para ver si, a consecuencia de una operación, no se produce en algunos de los mercados una posición dominante”.

Al respecto, indicó que la operación de concentración es toda actividad en la que una empresa modifica su estructura de control y eso se puede dar por diferentes vías.

Díaz sostuvo que son varias las empresas verificadas y el que está obligado a notificar es la persona que adquiere el control de las empresas, por lo que, en este caso, son los hijos de Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quienes deben realizar este trámite.

https://twitter.com/AM_1080/status/1650818039590318082 La Comisión Nacional de la Competencia examina adelanto de herencia de Horacio Cartes a sus hijos



"Lo que estamos verificando es si se produce una operación de concentración en los términos de la ley de defensa de la competencia".#AM1080 pic.twitter.com/j1SyK4R0jJ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 25, 2023

