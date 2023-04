"Elecciones Anticipadas Ya": Convocan marcha en el Obelisco

Las reacciones en redes de los trolls del PRO:

Las redes no se quedaron calladas y muchos menos los trolls del Pro, que salieron a relucir un discurso duro y radical sobre qué rumbo debería tomar la marcha. El choque y agite del ala dura es total.

"1 u$s Renuncien y elecciones Anticipadas ya. ¿Que pasa que no reaccionamos? Solo falta una chispita...."

"No podés trabajar una mañana en paz que terminás y te encontrás con un dólar a $463. #EleccionesAnticipadasYA"

También piden ir a la Quinta de Olivos el sábado próximo.

"SÁBADO A LAS 15 HS TODOS A OLIVOS CON CACEROLAS, CAMINANDO, EN AUTO. PERO A OLIVOS! BASTA! #EleccionesAnticipadasYA"

"Sergio Massa no habla, Sergio Massa no da la cara, Sergio Massa no renuncia ELECCIONES ANTICIPADAS YA!!"

"La oposición que salga a pedir la RENUNCIAAAA del gobierno si,es que no quiere agarrar este quilombo CFk. CONVOQUEN a elecciones anticipadas ya."

"Convoquen elecciones anticipadas ya @CasaRosada en serio. Si no la gente tomará cuenta de las consecuencias enfermizas que están ocasionando y no se sabe dónde/cómo empieza pero no donde/cómo termina. Hablamos de ciuddanos decentes, honrados y de trabajo."

¿Golpe de mercado? El dólar blue explotó a $475

image.png El dólar blue estalla en la City porteña este lunes 24 de abril: el billete verde se vendía a $452 en las cuevas, pero actualizó a $475.

$33. Eso es lo que subió el dólar blue en la City porteña este lunes 24 de abril en tan sólo una hora desde la apertura de la jornada bursátil: pasó de $442 a $452. Para las 11:45, el billete verde ya se vendía a $455. A las 12, cotizaba a $456. A las 16, cotizaba en $470

Las cuevas reportaban ventas a $464 pero algunas directamente informaron que cortaron ventas: "No hay precio", dijeron.

