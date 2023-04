Lo que tenía que hacer…

El diputado nacional del Frente de Todos, -en el pasado considerado un firme ‘albertista’ pero luego decepcionado porque no se lo tuvo en cuenta para un cargo en el Gobierno- Leandro Santoro expresó este viernes (21/4) tras la difusión del video donde el Presidente anuncia que no irá por su reelección: "No nos sorprende la decisión del Presidente, me parece que era algo que tenía que hacer", expresó en declaraciones a Radio 10.