Tras fake news, derroche: Alberto Fernández y el helicóptero

Fake news por el helicóptero abrió debate sobre el derroche estatal

Sin embargo, la vocera presidencial Gabriela Cerruti salió a desmentirlo desde su cuenta en Twitter: "El Presidente se trasladó en automóvil. El helicóptero de Casa Militar por protocolo de salud y seguridad debe estar en zona ante eventuales emergencia. El presidente no lo usó".

A su vez, la Casa Militar emitió un comunicado: "El movimiento aéreo, apoyo sanitario y apoyos de seguridad son los de rigor que se deben hacer habitualmente por la Seguridad de la máxima autoridad nacional".

Ahora bien, esto no es cierto porque periodistas que cubren in situ la actividad presidencial advierten que no siempre se da así. Analía Argento repreguntó en ese posteo: "Gracias, Gabriela. ¿Siempre es así? Porque solemos ver la ambulancia por protocolo no el helicóptero, salvó cuando lo usa", abriendo además un debate sobre el derroche de los recursos públicos.

image.png

Respecto a la entrevista, el presidente, ya relajado luego de anunciar que no buscará la reelección, habló de diversas cuestiones de índole más personal y no tanto de cuestiones propias de su gestión.

De todos modos, Fernández aprovechó la oportunidad para apuntar contra CFK y resaltó que "no debe haber nadie que señale un candidato".

"Mi designación como candidato presidencial fue parte de esa falta de democracia, y no quiero prolongarla, ¿desde cuándo al peronismo le da dolor de cabeza que la gente elija?", agregó.

Por otro lado, el extracto de la entrevista que más se viralizó fue el de un supuesto agradecimiento que el presidente recibió por su labor durante la pandemia. "La gente no ve lo que no ocurrió. Todas las vidas salvadas", manifestó Fernández.

De este modo, relató: "En las redes los mensajes fueron realmente impactantes. La piel se me... me emociona. Una señora me dejó un mensaje que decía: 'Mi mamá, primero, murió por el Covid; después, mi papá murió por el Covid, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público, bien atendidos. Gracias Alberto'. Tremendo".

Pese a esto, los usuarios destrozaron al mandatario y le recordaron las miles de vidas que se perdieron debido a la pésima administración de la cuarentena, además de escándalos tales como el Vacunatorio VIP y las reuniones en la Quinta de Olivos.

