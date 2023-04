Javier Milei con Luis Majul en LN: LLA es La Cámpora

Pero entonces vos no sos tan liberal, porque no querés aumentar las tarifas tanto. Me confundo, quizás entiendo mal Pero entonces vos no sos tan liberal, porque no querés aumentar las tarifas tanto. Me confundo, quizás entiendo mal

Sin disimular su molestia, el economista respondió: "No hay problema, Luis. Yo creo que, más allá de que esté haciendo una nota con vos, yo creo que tengo la obligación con la sociedad de explicarle lo que quiero hacer tengo que hacer mis mejores esfuerzos para ser claro".

Sin embargo, Majul no se detuvo. "Luis, ¿te puedo pedir por favor, que me dejes terminar?", le pidió Milei, lapidario. "Es que no vas al punto. No estás explicando bien", le retrucó el conductor. "Mentira, Luis, estoy explicando todo. Estoy tratando de hacer un esfuerzo enorme para explicar cosas muy complejas de una manera muy simple", devolvió el diputado.

Nuevamente, el economista regresó a su explicación técnica sobre qué hacer con los subsidios a las empresas energéticas y mencionó la posibilidad de "trabajar sobre los ingresos y en bajarle los costos". El periodista volvió a intervenir: "¿Por qué te vas a meter en los costos de la compañía si decís que sos liberal?".

"El problema es que estas empresas están reguladas", contestó Milei, intentando mantener la calma. "Entonces las seguís regulando", volvió a apurarlo Majul.

Acto seguido dio a entender que el "Plan motosierra", como el diputado definió a su política de reducción del gasto público, no cumplía con su fin. "Pará que te acabo de explicar cómo bajar 13 puntos de gasto público del PIB. Pará, chistes no. Son 13 puntos de PBI, acá tocan uno y se ponen a gritar", espetó Milei, irritado.

Milei propuso un voucher para elegir universidad y explicó cómo bajar 13 puntos del gasto público

"Es un ejercicio teórico donde vos decís que bajás el 7% del PBI (...) que quizá yo no me hago entender o no lo terminé de entender. Por ejemplo, te pregunto, ¿viste que el presupuesto en educación es del 6.1%?", preguntó Majul, cambiado el tópico.

"No lo voy a tocar", aseguró Milei, de manera terminante. Pero Majul volvió a meter el dedo en la llaga:

O sea que las universidades públicas, las escuelas públicas. Bien, entonces no sos tan liberal. Bien, me tranquiliza O sea que las universidades públicas, las escuelas públicas. Bien, entonces no sos tan liberal. Bien, me tranquiliza

https://twitter.com/Mileinnials/status/1650311572839882752 Majul a Vidal: Evita amarilla, leona, viviste en una base militar, derrotaste al paco.

Majul a Milei: Autoritario, no sos liberal, hablas todo teórico, todo lo que decís es impracticable. pic.twitter.com/f2J2By1GVt — Peluca (@Mileinnials) April 24, 2023

https://twitter.com/Lafecapo2121/status/1650289761964236801 Majul le dice que es impracticable el modelo de obra pública a la chilena... que periodista ensobrado.

El León detalla cada recorte del Plan Motosierra y Majul se opone.

Sos un mamarracho Majul.

Es con Milei pic.twitter.com/03atpbhIqN — Lafecapo (@Lafecapo2121) April 24, 2023

https://twitter.com/carolina_moine/status/1650314678201974784 Luis Majul es un cobarde que, a través de una enorme violencia pasiva, pone al entrevistado al borde para generar una reacción y luego decir que el violento es el otro. — Carolina Moine (@carolina_moine) April 24, 2023

El clip del resumen de la entrevista se viralizó en cuestión de horas y el periodista fue blanco de múltiples críticas de parte de los seguidores de Milei. Además, debido a la postura que adoptó, muchos recordaron su cruce con Alfredo Caseroel año pasado, el cual terminó con el cómico abandonando el programa entre gritos e insultos.

La respuesta de Majul

El conductor no dejó pasar los agravios que recibió por su entrevista con Milei y aprovechó un instante de su ciclo matutino para realizar su descargo.

"Sobre todo a quienes lo siguen en las redes a Milei, yo soy una persona bienintencionada, con Milei o con cualquiera, no me quieran convertir en lo que no soy solamente porque le hago preguntas que Milei tarda en responder, no puede responder o sus respuestas son de una complejidad tal que no respeta los tiempos de la televisión", explicó.

Majul lloró toda la mañana porque los libertarios lo aplastaron en las redes

Y agregó: "Yo no puedo estar tres horas hablando en un programa de televisión. Sí en una charla abierta, lo podemos hacer. Pero no en un formato de televisión".

Yo le pregunté: 'El presupuesto en educación y cultura, que es del 6.1%, ¿qué hacés con ese presupuesto?'. Porque le estás hablando a los jóvenes que te van a votar eventualmente. Los liberales dicen que la educación no debe ser libre y gratuita, que la educación hay que pagarla Yo le pregunté: 'El presupuesto en educación y cultura, que es del 6.1%, ¿qué hacés con ese presupuesto?'. Porque le estás hablando a los jóvenes que te van a votar eventualmente. Los liberales dicen que la educación no debe ser libre y gratuita, que la educación hay que pagarla

"La verdad que cuando yo termine de escucharlo, ¿sabés qué me pasó? Dije: 'No es liberal Milei, no va a tocar eso tampoco'", cerró Majul.

