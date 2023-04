“Los bonos de Sri Lanka cotizan al 50%, no te estoy diciendo que pongas las cosas como si fueses Suiza. Entonces, los activos del Banco Central valdrían 38 mil millones de dólares. Los de Ucrania cotizan entre el 70% y el 80%”, planteó. Y continuó: “Suponete que los bonos coticen al 50%, no solo que dolarizás sino que además, como se cerraría el Banco Central y esa deuda con el sector público no existiría más, se te cierra a la mitad esa deuda”.

En otro momento, agregó: “De la dolarización no vas a poder salir, es una reforma irreversible”.

