Julia Mengolini: "Milei está enamorado de su hermana"

A pesar de que algunos panelistas del programa no compartieron la opinión de Mengolini sobre el diputado y la acusaron de conservadora, ya que puso en tela de juicio la decisión de Milei de no tener familia, la periodista se mantuvo sólida en su posición. “No me importa que no quiera formar familia, el tema es que está enamorado de su hermana y eso no está bien“.

Y como si fuera poco todo lo dicho con anterioridad, remató diciendo: "Cuando vos vas al CBC y estudias antropología, hay una de las cositas que te enseñan y es que en todo tiempo, cultura y lugar en la historia de la humanidad hay una sola cosa que permanece como un tabú: el incesto".

"Uno no se enamora ni forma pareja con los hermanos", culminó la abogada, quien sostuvo que se hacía cargo de cada uno de sus dichos.

¿Qué opinaron las redes sociales al respecto?

Screenshot_20230504-180725~2.png Estos son solo algunos de los comentarios expresados por los usuarios en Twitter, quienes demostraron su descontento ante los dichos de la joven panelista.

La periodista y activista feminista se refirió a la importancia de no pasar por alto, lo que podría considerarse como un acto incestuoso. Además, hace unos días, Mengolini expresó su opinión acerca de Milei, asegurando que, desde su punto de vista, es peor que otros políticos de derecha como Donald Trump, Jair Bolsonaro o el partido político VOX en España.

En el día de hoy, Mengolini ha compartido un video que recopila diversas entrevistas de Milei en las que este habla de su "peculiar" relación con su hermana.

