Julia Mengolini contra los trolls y los K van por Crónica TV

Según la conductora, ella no percibió ingreso alguno por su labor y que lo único que la motivó fueron sus convicciones, "algo que muchos de acá no conocen", indicó. Este mensaje no tuvo otra intención más que abrir el paraguas ante las críticas que, tal y como ella pudo prever, le llovieron por parte trolls (y no tan trolls también), que dudaron de sus palabras y le recordaron las pauta oficial millonaria que recibe del Estado.