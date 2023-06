Javier Milei desmiente a la ANSES e iniciará demanda

image.png Documento: 1994.

Carlos Maslatón salió a defender a Javier Milei en TW:

Roberto Cachanosky, quien tiene intenciones de ser candidato a diputado nacional por la Unión del Centro Democrático (Ucede) en las elecciones del 2023 fue quien generó uno de los posteos en Twitter al respecto. Ahí comentó que "Los seguidores de La Casta Avanza, me atacan por preguntar si @JMilei fue empleado del Congreso. Acá tienen captura de pantalla de informe de reconocida empresa privada que brinda información comercial."

image.png El tuit picante de Cachanosky.

Inmediatamente, Carlos Maslatón salió a opinar al respecto. En su comentario defendió al economista Javier Milei, además de destacar que la información no podía ser real. Vale destacar que anteriormente Maslatón estuvo muy presente en LLA, pero con el paso del tiempo se fue distanciando de Milei (más allá de que sigue declarando que votará por LLA).

image.png

"Cachanosky, a mi Milei siempre me dijo que jamás estuvo nombrado en ningún lado. Tres décadas en el estado? No puede esto ser real. Por qué no saltó antes?"

Milei se hizo eco de Twitter para recalcar que la información de la ANSES es falsa:

Incluso en Twitter, un reconocido influencer llamado Es de Peroncho salió a comentar que recibió la misma información de Javier Milei y que la información era, en efecto, errónea. Pero aconsejó al economista que se grabara a sí mismo ingresando a su cuenta de ANSES con su clave privada para demostrarle a los demás lo mismo

image.png

"Recién se comunicó conmigo @JMilei para explicarme que esta info que entrega Nosis (que se supone que usa de fuente a Anses) es incorrecta; que en el historial laboral de Anses (fuente primaria) está todo bien. Le aconsejé grabarse ingresando a Anses, para demostrar este punto."

image.png

"Y agrego: para ver la información DIRECTAMENTE desde Anses, sólo puede hacerlo quien tenga la clave (o sea, @JMilei y su contador). Si pusiera una captura, podrían decir que es editado. Por eso me pareció que lo mejor sería esto de grabarse en tiempo real."

Para cerrar, Javier Milei anunció que está evaluando denunciar a NOSIS por difundir datos falsos sobre su trayectoria laboral. "Estamos evaluando denunciar a NOSIS", afirmó. Es importante destacar que Javier Milei está siendo asesorado por estas horas para iniciar acciones legales a quien corresponda por estos datos falsos.

Actualización: Javier Milei irá fuerte con demanda

image.png

Javier Milei lanzó un comunicado tajante en el que dejó bien en claro que no se dejará pisar la cabeza por quienes habrían tratado de mancharlo en este año electoral. Por ende, dijo lo siguiente:

Quiero que sepan que ya estoy preparando las acciones legales correspondientes contra todos los responsables por la creación, publicación, y reproducción de información falsa sobre mí, con el único y claro objetivo de desprestigiarme y generar confusión en la gente Quiero que sepan que ya estoy preparando las acciones legales correspondientes contra todos los responsables por la creación, publicación, y reproducción de información falsa sobre mí, con el único y claro objetivo de desprestigiarme y generar confusión en la gente

