Tras bajarse, Alberto Fernández apuntó contra CFK

Respecto de la interna del oficialismo, el Presidente aclaró que "del Frente me interesa hablar más al frente que para atrás". Y opinó que "algunos tomaron como bandera un problema que teníamos que resolver".

De esta manera respondió a las críticas de Máximo Kirchner, quien en el plenario de la militancia que se realizó el sábado en el microestadio de Ferro, criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"¿Por qué le pagaste al Fondo? Porque sino me cortaban el Swap. ¿Por qué no arreglaste con Putin? El primero que me felicitó por el acuerdo con el FMI fue Putin. Pensar un país en default con el Fondo es imposible, es como pelearse con la liga de fútbol", reveló el jefe de Estado frente a los cuestionamientos del núcleo duro del kirchnerismo.

Más adelante en la entrevista que le dio a Mex Urtizberea, Alberto Fernández volvió a responder sobre las internas del Frente de Todos y admitió que en el espacio "hay dos miradas que por momentos se chocan" y, por eso, insistió que "lo mejor es que lo resuelva la gente".

"Yo tengo una mirada y creo representar esa mirada que hay en el Frente", aclaró el Presidente para señalar que en el oficialismo hay "varios candidatos" que pueden representar al FdT.

En este marco, mencionó a su jefe de Gabinete Agustín Rossi, a quien definió como "un dirigente espectacular" como así también a Daniel Scioli, quien también se lanzó como candidato. "Victoria Tolosa Paz también puede ser. Wado De Pedro puede representar al otro espacio", indicó. Resulta llamativa la mención a Tolosa Paz como posible candidata presidencial, ya que su nombre había estado sonando como posible precandidata a gobernadora de Buenos Aires.

Cuando le preguntaron a Alberto Fernández si la vicepresidenta también puede ser candidata, contestó: "Cristina puede serlo. No voy a opinar, si ella se quiere presentar que se presente. Tiene muchas razones para hacerlo".

“Me preguntan a quién prefiero y no importa quién es mi favorito, yo quiero que la gente lo elija y si la gente elige a Cristina, saludo uno, saludo dos; si elige a Massa, saludo uno, saludo dos″, graficó.

No obstante aclaró que "hay que democratizar" el espacio."Nadie debe señalar un candidato. Mi designación como candidato presidencial fue parte de esa falta de democracia, y no quiero prolongarla, ¿desde cuándo al peronismo le da dolor de cabeza que la gente elija?”, cuestionó, en otra crítica a CFK.

