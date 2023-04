Rumorlandia: Del lunes feriado cambiario a la falsa devaluación

https://twitter.com/BCRmercados/status/1649474210429804553 Operaciones de cambio celebradas en el Mercado Abierto Electrónico en el marco del Programa Incremento Exportador. pic.twitter.com/xllk3ZZXq0 — BCR Mercados (@BCRmercados) April 21, 2023

El cambio brusco en el mercado se debió directamente a los desafíos que enfrentaron los bancos y los agentes de cambio para ajustar sus sistemas a las disposiciones establecidas por el BCRA la tarde-noche de ayer, a través de la Comunicación "A" 7746 y su aclaratoria "A" 7747.

Fuentes oficiales le informaron a Ámbito que el objetivo es incluir "información necesaria para evitar operaciones fraudulentas y asegurar la cooperación de los países que son socios comerciales". Además, los bancos ahora deben informar al regulador monetario con 2 días hábiles de anticipación todas las operaciones de cambio que superen los US$ 10.000, lo que también retrasará todo el proceso.

Anteriormente, solo se requería el CUIT del importador, el monto y el código de la operación (que identifica el motivo de la misma), lo que, según Gustavo Quintana, operador de cambio en PR:

PARALIZADO EL CAMBIO EN BANCOS



Me llega que todas las operaciones de cambio están paralizadas por hoy y lunes debido a este cambio normativo.



Mucho rumor en el medio.



También, para que aumentaron plazo de 90 días a 180 días.

Varias entidades explicaron al diario de los Saguier que era imposible determinar si se podían procesar o no muchos de los pedidos de las empresas. La mayoría de estas instituciones publicó mensajes de disculpa en sus sitios web por no poder procesar ningún tipo de transferencia al extranjero durante la jornada.

Atentos. Por ajustes en los sistemas tras la norma cambiaria de ayer, hoy quedaron bloqueadas las transferencias al exterior..

La realidad es que esta situación le permitió al BCRA realizar la segunda mayor recompra de reservas desde que comenzó la Etapa III del Programa de Incentivo Exportador (PIE), después de los US$ 333 millones obtenidos el miércoles 13. Además, la entidad logró mostrar un saldo positivo en las intervenciones cambiarias de abril por un valor de US$ 81 millones, aunque aún registra un déficit en lo que va del año de alrededor de US$ 3.000 millones.

Las compras oficiales fueron positivas en una jornada en la que hubo pago de importación de energía por US$ 90 millones

La devaluación del 50%

El otro gran rumor que empezó a circular en la última rueda de la semana está referido a esta posible depreciación del peso. Este rumor comenzó a circular por un empleado de la sociedad de bolsa Max Capital. Cuando se descubrió la empresa salió con una batería de comunicados y disculpas que intentaban enmendar el error:

Ayer, sábado 22 de abril, la empresa pidió disculpas al ministro de economía, Sergio Massa, por la circulación de este rumor, que no hizo más que agregar leña al fuego. En su mensaje, Max Capital afirma: "Le queremos hacer llegar, de manera directa, nuestras sentidas disculpas por el error de un empleado de nuestra empresa que generó la difusión de un rumor absolutamente infundado sobre una supuesta devaluación cambiaria". Remarcando que:

Luego de enviada la carta, el presidente de Max Capital Asset Management, Juan Rodríguez Braun, salió a decir: "Creo que no va a haber un salto devaluatorio este año".La carta de disculpas continuaba: "Somos absolutamente conscientes de los daños que reproducciones de este tipo pueden generar en la situación económica actual. Ya pedimos disculpas públicamente, pero también queríamos hacerle llegar de forma directa nuestro pedido de perdón. Nos ponemos a su disposición para aclarar lo sucedido y seguir trabajando para el crecimiento del mercado de capitales argentino".

La clave del lunes 24/04 es si ocurren o no liquidación de divisas de exportación agrícola. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, le dijo a Radio La Red que la cosecha de soja "no supera los 22 millones de toneladas totales y tiene una calidad cuestionable por un porcentaje alto de granos verdes y por culpa de la sequía".

aunque recordó que el ministro de Economía, Sergio Massa, fue "contundente al decir que bajo ningún punto de vista el decreto va a tocar el tipo de cambio".

Él admitió que previo a la implementación del dólar agro, en el sector tenían proyectado "llegar a 10 millones de toneladas", pero las condiciones de mercado "han cambiado. Lamentablemente, no se va a alcanzar los 10 millones de toneladas y tampoco se sabe cuál va a ser el piso; y el mercado internacional no está colaborando con la Argentina para tener un precio atractivo".

También deslizó preocupación por la siembra 2023-2024 porque "si bien algunos teóricos visualizan una súper cosecha, no se dan cuenta que las condiciones normales de producción de semilla e importación de fertilizantes están en una situación crítica. A Argentina le está faltando US$ 700 millones de fertilizantes para la próxima campaña, que no están siendo autorizados".

