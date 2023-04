Gente, a ver si lo entienden: la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos / La Cámpora) no consiguió en la Provincia de Mendoza que los intendentes PJ/Lista Azul, Emir Félix y Roberto Righi, integraran la oferta electoral de los seguidores de CFK y tuvo que recurrir a Omar Parisi. ¿Uds. entienden lo mal que tiene que estar el kirchnerismo para llevar como candidato a gobernador a un ex integrante del Partido Demócrata? Eso es La Cámpora y los K hoy día. La irrealidad kirchnerista conmueve cuando se ilusionan con CFK y otras leyendas urbanas que no podrían ganar.