Se bajó Alberto: Repercusiones en el cristinismo

"Lo que hizo Alberto es muy importante. Contribuye a la unidad. Se lo agradezco como argentino y militante del Frente de Todos", dijo Grabois en un tuit.

"Ratifico mi postulación a presidente para las elecciones y espero que podamos construir una primaria civilizada basada en propuestas y proyectos de país", completó.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que "el Presidente nunca había dicho que iba a ser candidato, ahora dice que no lo va a ser".

"Creo marchando a un ordenamiento político muy necesario para tener la fortaleza suficiente, para que no se discuta...todos me preguntan '¿vas a ser candidato?'. No. Lo primero que hay que discutir es qué Provincia queremos", sostuvo ante la prensa en Arrecifes, durante una visita.

Más temprano, el diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos –CABA) dijo que la decisión del presidente Alberto Fernández de no ser precandidato en las elecciones presidenciales de este año, "fue una decisión valiente y lo felicito", y que ya se lo había manifestado varias veces.

En cuanto a Cristina Kirchner, dijo: "A mí me gustaría que ella sea candidata, pero si hablo mucho me retan", reconoció el dirigente.

