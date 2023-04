El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue quien cerró el acto: "La proscripción del peronismo se venció en la calle, se acabó con la organización del pueblo", lanzó desde el escenario. "Pareciera que cuando no tienen los votos, tienen los fallos y las sentencias, esto se tiene que terminar en la Argentina", lanzó.

"Venimos a defender la democracia, la justicia social, al pueblo que se expresa sin limitaciones, sin prohibiciones y sin proscripciones. No estamos atacando a nadie, estamos defendiéndonos y defendiendo nuestros derechos. No somos nosotros los que sembramos violencia y odio", aseguró.

"Si Cristina quiere, el pueblo la va a acompañar y Cristina va a volver a ejercer cargo. No lo dijo ella, lo decimos nosotros y le ponemos el cuerpo", finalizó Kicillof.

Al grito de "Cristina, Presidenta", se fueron sucediendo los oradores con duras críticas a la Corte Suprema de Justicia. Con el acto empezado llegó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, cuya asistencia era un de las incógnitas. Estuvo en primera fila.

"Reclamamos la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema, y debe cesar la proscripción", dice parte del documento que fue leído por una locutora.

Uno de los discursos más duros fue el padre Paco Olveira, quien afirmó: "Si no renuncian, tendremos que voltearlos".

Desde el atril que rezaba "Democracia o mafia judicial", -la consigna de la convocatoria- Hugo Yasky lanzó críticas al gobierno: "No hay poder dominante que nos vaya hacer cambiar de opinión. Así como se garantizan los dólares para que la economía siga funcionando, tenemos que pedirle al gobierno que también garantice los pesos para que en todas las familias del país se llegue a fin de mes".

Entre los sindicalistas dieron el presente Abel Furlán, de la UOM; Vanesa Siley, diputada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales; Sergio Palazzo, de los bancarios ;y Roberto Baradel, del SUTEBA, entre otros.

ACTO EN TRIBUNALES: DEMOCRACIA O MAFIA JUDICIAL

"Cristina no quería ser una carga"

"Cristina no quería ser una carga para su espacio político, por su bochornosa condena, no que no quería ser candidata. Nosotros le devolvemos que tiene que ser ella la candidata", aseguró Andrés 'Cuervo' Larroque desde la manifestación, en diálogo con AM530.

"Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, para mí Cristina tiene que ser la candidata", agregó.

"Estamos en una movilización muy grande, donde buscamos dar una demostración de conciencia de nuestro pueblo", expresó el funcionario bonaerense, y dijo que "es importante mantener agenda, estar en movimiento, en la calle".

Esta manifestación con destino a los tribunales de la calle Talcahuano, sede de la Corte Suprema, coincidió con el aniversario de la primera indagatoria que la Vicepresidenta tuvo que responder, en 2016, en la causa 'Dólar futuro'. Aquella vez se montó una gran puesta en escena frente a los tribunales de Comodoro Py, y CFK dio un discurso en el que propuso formar "un gran frente ciudadano" para enfrentar al gobierno de Mauricio Macri.

Hoy, mientras se realizaba esta convocatoria, Cristina se encontraba en el Senado, presidiendo la sesión.

Como es sabido, CFK anunció que no sería candidata a ningún cargo luego de que un tribunal oral la condenara a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos al encontrarla responsable del delito de defraudación al Estado. Como las penas no fueron ratificadas en instancias de apelación, no entraron en vigor.

Algunos sospechan que el argumento de la "proscripción" es una excusa por parte de la Vice para evitar ser candidata en un escenario que se anticipa de derrota electoral. En el kirchnerismo, en tanto, temen que sin ella al tope de la boleta el espacio tenga un destino incierto luego de 20 años de presencia intensa en el escenario político.

En este marco, desde el kirchnerismo duro comenzaron a ejercer cierta presión sobre CFK. Ayer, la senadora Juliana Di Tullio insinuó ayer que la Vice no estaría en condiciones de elegir, ya que el liderazgo demanda responsabilidades que exceden las cuestiones personales.

"El liderazgo es cuando el pueblo te unge, no cuando se me ocurre a mí. Nace del pueblo y se terminó. No sé si es voluntad del otro el liderazgo popular, de masas", sostuvo la jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana en diálogo con AM 530.

En ese sentido, dijo: "cuando el pueblo te pide ser, hay que escuchar, y Cristina tiene una oreja puesta hace demasiados años. Creo que Cristina va a escuchar al pueblo".

Con todo este trasfondo, se llevó a cabo esta tarde la manifestación a favor de CFK. El kirchnerismo juega sus cartas para presionar y/o alentar una posible candidatura de Cristina.

