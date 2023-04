Los K duros pasan del clamor a la presión a Cristina

di-tullio-conferencia.jpg Juliana Di Tullio, jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana.

"Yo me hago la pregunta: ¿qué liderazgo puede tomar la decisión? El liderazgo es cuando el pueblo te unge, no cuando se me ocurre a mí. Nace del pueblo y se terminó. No sé si es voluntad del otro el liderazgo popular, de masas", sostuvo la jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana en diálogo con AM 530.

Di Tullio contó que cuando se encuentra con trabajadores, "a mí me piden por Cristina" y que eso también les ocurre a otros dirigentes.

En ese sentido, dijo: "cuando el pueblo te pide ser, hay que escuchar, y Cristina tiene una oreja puesta hace demasiados años. Creo que Cristina va a escuchar al pueblo".

La senadora también relativizó el argumento inicial de la renuncia de CFK a competir, que era que no quería que su condena sea un lastre para el peronismo. A propósito, Di Tullio sostuvo que el peronismo "tiene espaldas" para enfrentar ese escenario. "Ella no nos quiere hacer daño, pero le decimos 'no nos vas a hacer daño, tenemos espaldas'", sintetizó.

Consultada sobre qué voluntad puede tener la Vicepresidente de ser candidata tras el atentado que sufrió el año pasado, Di Tullio hizo una comparación con Juan Domingo Perón, que compitió y ganó la Presidencia después de 18 años de proscripción.

"No sé si los liderazgos pueden tomar decisiones personales", insistió en el final la senadora cristinista.

