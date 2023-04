Cumbre PRO: Larreta pegó el faltazo y plantó a todos

En cuanto a las críticas por parte de varios dirigentes de PRO, Larreta evitó confrontar: “No participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca. Siempre trabajo por la unidad, por eso nunca me van a escuchar criticando y cuestionando a otro miembro, si hay una diferencia la discutimos, pero esta es una decisión por la transparencia, por la forma de votar que considero yo y todos los miembros del PRO y de JxC que es la mejor".

"Estamos cumpliendo con la ley. Tomé dos decisiones: que se vota con Boleta Única y el mismo día que la elección nacional para que los porteños no tengan que ir seis veces a votar", resumió larreta en conferencia de prensa en el marco de un reconocimiento “al trabajo del Grupo Especial de Rescate de los bomberos”.

En general, Larreta evita mostrarse con todos los dirigentes del PRO de manera cerrada en reuniones y busca acercarse a otros espacios en su idea de ampliar la coalición Juntos por el Cambio.

Supuestamente, en los pocos minutos que se conectaron los dirigentes del PRO, Macri llegó a decir que "estaba dolido y que Larreta debería haber informado", quedando el encuentro como un breve espacio de terapia de grupo o catarsis. Otros estuvieron callados y Bullrich filtró que mucho no se metió porque entiende que esto es un "Macri vs. Larreta" y no una medida contra ella.

Más contenido en Urgente24

Escándalo: ¿Hubo affaire entre Viviana Canosa y Alberto Fernández?

Prevén un dólar poselectoral en un vuelo sin escalas

"Esto parte al medio a Ramiro Marra": ¿Javier Milei agradece?

Alerta meteorológico pesa sobre la República Argentina

Nuevo parking es nuevo dólar CCL Ley Extranjera