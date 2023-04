En el estudio reinó un manto de silencio por unos segundos hasta que Julia Mengolini se animó a repreguntar: "¿En qué lugar?". Sin filtro, Mariano Hamilton lanzó, mientras Pazos se mordía la lengua: "¡En Olivos!".

image.png Nancy Pazos volvió a hablar de los rumores de un supuesto romance entre Alberto Fernández y Viviana Canosa.

No es la primera vez que se trata este tema en un programa de televisión y, de hecho, en uno de esos momentos estuvo la propia Canosa. En febrero de 2021 cuando Fabián Doman conducía Intratables por América TV, hubo un ida y vuelta muy picante:

Tras hablar de su convivencia con los hombres, mientras rondaba el tema de su supuesto romance con el mandatario, Canosa contó: “Tengo tan buenos invitados en mis programas porque los llamo yo. Y después me fumo que me inventen romances. Los persigo, los enloquezco, los llamo después. Soy productora de alma”.

Entonces Fabián Doman le preguntó si tal vez por eso sus entrevistados no se confundían. “Problema de ellos”, respondió con contundencia y agrego: “Me enteré por la tele que tuve un romance fulminante con Berni. Y ese me lo tomé con más humor. El anterior no me lo tomé con humor... Es que cuando quiero algo no paro hasta conseguirlo. Yo a Alberto Fernandez lo conocí porque queríamos a Cristina”.

“No te voy a preguntar si saliste con el presidente. Te voy a preguntar si el presidente estaba enganchado con vos”, le dijo Doman para que Canosa conteste que: “No. Te das cuenta”. Y cuando el periodista, infiriendo que Canosa conseguía las notas con el ex presidente como parte de un juego de seducción, le insistió: “Te dio nueve entrevistas”. Entonces Canosa aclaró que al Gato Silvestre también se las dio y, esquivando la polémica, contó que sí le había gustado un político que no le dio bola. “Pichetto. Me encanta”.

Acto seguido, cuando Doman volvió a preguntarle por Alberto Fernández, Canosa no dudo: “¿Querés que te tire una primicia? Hará un mes me llamó para verme y para almorzar en Olivos. Me pidió perdón. Y yo también... Yo aproveché para seguir mi juego. Porque me sentí absolutamente decepcionada. Lo mismo hubiera dicho de Macri. Y mirá que yo he dicho cosas de Macri. A mi nunca nadie me llamó así… Yo me asusté”. Además amplió: “ Vos pensás que para mi era fácil entrar al canal después de eso. Que digan: ‘Ella sale con el presidente’. Porque yo no soy eso. Yo me hice sola. Pongamos en contexto: cuarentena, angustia, dolor…”

Volviendo a Nancy Pazos

La comunicadora siguió analizando el tema en C5N y explicó que habló con Laura di Marco:

"Pero más allá de eso, lo que pasó el otro día fue barro. A Laura la conozco, le tengo respeto profesional y lo que charlamos en privado es que desde el feminismo vos no podés reclamarle más a las mujeres.

Lo que pasó es una barbaridad desde lo ético. Tiene que ver con los valores, el ser humano y que hay límites que no se pasan. Vos no sos dueña de decir tan libremente lo que es un chico o una chica con problemas de anorexia, relacionarlo con su madre y echarle la culpa a la madre. Es un montón.

Yo divido a una de la otra porque espero más de Laura que de Viviana. Igualmente, hablo con las dos y trato de tener diálogo con todo el mundo pero insisto en esto: espero más de Laura que de Viviana Yo divido a una de la otra porque espero más de Laura que de Viviana. Igualmente, hablo con las dos y trato de tener diálogo con todo el mundo pero insisto en esto: espero más de Laura que de Viviana

Yo esperaría un reconocimiento del canal. Hay periodistas del mismo canal que están muy molestos porque sienten que fue aberrante".

Más contenido en Urgente24

Prevén un dólar poselectoral en un vuelo sin escalas

La salud de Florencia Kirchner: El Gobierno denunció a Canosa y Di Marco

Los detalles ocultos del misterio del 6to piso

Robbie Williams en Argentina: Por qué viajó a Buenos Aires

"Pedófilo" Dalái Lama: Sus disculpas e insólita explicación