El ministro se arrepintió de lo que dijo

En un momento determinado de la entrevista, el periodista Alejandro Gomel le preguntó a Sergio Berni: ¿Se sintió en los zapatos de Fernando Báez Sosa?. Ante eso, el ministro de seguridad, se arrepintió por las palabras usadas y contestó:

No, dije que si capaz no hubiera tenido la fortaleza propia de mi actividad y mi historia de vida, era muy probable que pudiera terminar como Báez Sosa, eso nadie lo puede garantizar. Por suerte las cosas no se dieron así, pero no hay que tomarlo con liviandad y ponernos a discutir si el allanamiento fue exagerado o no, porque hay protocolos que cumple la policía que todos los días se juega la vida y no sabe que lo espera del otro lado.