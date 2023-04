Detalló que en junio de 2022 el IEES abonó $110.300 por "pasajes aéreos a la ciudad de Salta", que se emparenta con el viaje de Bullrich a esa provincia, donde hizo "recorridas" y encuentros con dirigentes.

También se considera "altamente reprochable" el uso de $1.760.954 para "afrontar los gastos del viaje" de Bullrich a Miami en diciembre de 2022 para participar de un evento.

Se resaltan también pagos a "consultores en campañas políticas y especialistas en procesos electorales" y se destacan "nueve facturas por $1.260.000 a María Oneto, quien forma parte del equipo de campaña de Bullrich".

Para la IGJ, "todos estos pagos" no sólo "no guardan relación con el objeto social de la entidad" sino que "no resultan consistentes en cuanto a su volumen con la situación que atravesaba la empresa anteriormente gastos corrientes de la institución", indica en un documento el organismo dependiente del Ministerio de Justicia de Martín Soria.

El documento alude a que el diputado Gerardo Milman renunció como vocal de la institución "al mismo tiempo" que dejó de participar en el equipo de campaña de Bullrich, lo cual "permite confirmar que IEES es una formal persona jurídica sin fines de lucro, utilizada estructural y financieramente para la campaña política nacional de la presidenta de la institución".

"Estamos en presencia de una asociación sin fines lucrativos a través de la cual, desplegándose una actividad pretensamente lícita en origen, pero que deviene ilícita por su real desarrollo y finalidad, se procura el sostenimiento económico de una campaña política de proyección nacional", resaltó la IGJ.

Más contenido en Urgente24

Escándalo: ¿Hubo affaire entre Viviana Canosa y Alberto Fernández?

Prevén un dólar poselectoral en un vuelo sin escalas

"Esto parte al medio a Ramiro Marra": ¿Javier Milei agradece?

Alerta meteorológico pesa sobre la República Argentina

Nuevo parking es nuevo dólar CCL Ley Extranjera