Algunos sospechan que el argumento de la "proscripción" es una excusa por parte de la Vice para evitar ser candidata en un escenario que se anticipa de derrota electoral.

En el kirchnerismo, en tanto, temen que sin ella al tope de la boleta el espacio tenga un destino incierto luego de 20 años de presencia intensa en el escenario político.

En este marco, desde el kirchnerismo duro comenzaron a ejercer cierta presión sobre Cristina Kirchner. Ayer, la senadora Juliana Di Tullio insinuó este martes que la Vice no estaría en condiciones de elegir, ya que el liderazgo demanda responsabilidades que exceden las cuestiones personales.

"¿Qué liderazgo puede tomar la decisión? El liderazgo es cuando el pueblo te unge, no cuando se me ocurre a mí. Nace del pueblo y se terminó. No sé si es voluntad del otro el liderazgo popular, de masas", sostuvo la jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana en diálogo con AM 530.

En ese sentido, dijo: "cuando el pueblo te pide ser, hay que escuchar, y Cristina tiene una oreja puesta hace demasiados años. Creo que Cristina va a escuchar al pueblo".

CFK, ¿oradora en el 25 de mayo?

En el encuentro con los sindicalistas, también le ofrecieron a Cristina Kirchner que encabece un acto del kirchnerismo el 25 de mayo en conmemoración de los 20 años desde la asunción de Néstor Kirchner.

“Se habló de una fecha emblemática del kirchnerismo, el 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y vamos a movilizar de punta a punta en la Argentina. Nos va a encontrar recuperando toda la mística y capacidad de movilización”, detalló el diputado nacional y titular de la CTA Autónoma Hugo Yasky tras la reunión con la vicepresidenta.

“Cristina se entusiasmó, se sensibilizó recordando esos 20 años y lo que puede llegar a ser un acto en Buenos Aires”, aseguró el sindicalista, dejando también la puerta abierta a que la vicepresidenta pueda ser oradora en ese acto.

Las declaraciones de Yasky:

