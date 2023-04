María Eugenia Vidal advirtió: "En JxC nadie apoya dolarizar"

"A Horacio le mostré mi desacuerdo antes de que tomara esa decisión. El desacuerdo no es una ruptura, no tiene sentido profundizar la discusión porque le hace daño a Juntos por el Cambio y es un tema que no le importa a la gente. Hay que volver a discutir los problemas reales", y amplió "no veo ninguna posibilidad de ruptura dentro de Juntos por el Cambio y que ninguno de sus actores forme parte del espacio de Milei".

KCT4UPMGVJFMDCHMGN7MSCQV7U.jpg Dos economistas Hernán Lacunza y Luciano Laspína

Momento dólar

En este punto María Eugenia Vidal consideró que "el billete sube porque no hay confianza, porque las reservas se están cayendo, porque no hay un plan económico serio y consistente, más allá de lo que anunció el presidente. Sube y es un reflejo como en la inflación de la ausencia de rumbo. No es la primera vez que pasa en la Argentina, y en la medida que no se tomen las políticas económicas adecuadas, vamos a seguir sintiendo mucho más dolor y sufrimiento en la economía de nuestro país".

Hernán Lacunza, Patricia Bullrich y la dolarización

"No escuché, excepto Javier Milley, a un solo economista en la Argentina, de los serios y de los que frecuentemente se consultan de distintas miradas, incluso distintas miradas ideológicas, decir que la dolarización es la salida, básicamente porque para dolarizar se necesitan dólares y porque si tenés justamente un problema de reservas, cuanto menos reservas tenés, más pesos va a valer el dólar". Diijo la legisladora

En ese sentido sumó, "si queremos sacar todos los pesos de circulación, más los plazos fijos, más los depósitos, más las LELIC, etcétera, etcétera, el valor es enorme. Y eso qué significa al final del día para que la gente lo entienda, significa que por cada 3 mil pesos que ganas de tu sueldo te van a dar un dólar, eso significa".

"Patricia habló de una economía bimonetaria, que es otra cosa. No es una dolarización, lo que propuso Patricia. Y la verdad es que tanto Luciano Laspina como Hernán Lacunza, digo con Luciano soy compañera de banca en el Congreso y lo escuché varias veces hablar de este tema y es uno de los principales asesores económicos de Patricia. En los equipos económicos de Juntos por el Cambio nadie está impulsando eso". "Nadie impulsa la dolarización en juntos por el cambio, no se ha discutido nunca". Enfatizó.

Fuera de la Economía

"La verdad es que no leí en profundidad sus últimas declaraciones, (de Mauricio Macri) acoto MEV pero "yo no lo he visto elogiar a Javier Milley. Reconocer que es una expresión del enojo, del hartazgo de la sociedad, reconocer que ha crecido en las encuestas, eso es una descripción de la realidad, pero no un elogio. Decir que van a ir a un balotaje con Millei no creo que sea ningún guiño". Consideró Vidal sobre una posible segunda vuelta entre los dos lideres.

Vidal reconoció el espacio de Javier Milei como un tercer actor. Sin embargo, aclaró: "No veo ninguna posibilidad de ruptura dentro de Juntos por el Cambio y que ninguno de sus actores forme parte del espacio de Milei".

"Creo que es el reconocimiento de que viene creciendo en los últimos meses. Ahora, la pregunta más allá de los análisis y de las opiniones, es en las propuestas concretas, ¿Qué representa? ".

Vidal ¿posible candidata presidencial?

"Más que estirar la definición, lo estoy pensando con responsabilidad. Estoy atravesando este proceso hablando con mi familia y con mi equipo. Me voy a tomar todo el tiempo que necesite". Dijo al ser consultada sobre su futuro político.

"La vocación de ser presidenta está en mi hace tiempo y se consolidó este último tiempo, recorriendo el país. La Argentina tiene salida y porque hay nuevos liderazgos políticos, de emprendedores jóvenes. Me entusiasma liderar eso, pero a veces hay tiempos para hacerlos y otras que no", agregó

Y concluyó: "La gente va a estar donde le den respuestas, hay un hartazgo y un cansancio de lo que pasa con la Argentina desde el retorno de la democracia. Hay una demanda de respuestas concretas hacia la política".

Así lo dijo M.E.Vidal

VIDAL AUDIO.mp3

Más contenido en Urgente24:

Falleció el cheff Guillermo Calabrese: Investigan una "muerte dudosa"

¿Miedo al sur?: Javier Milei fulminó candidaturas en Córdoba

Prohibido usar la tarjeta de débito: Cómo sacar provecho con la de crédito

Salta: La proeza de un piloto evitó la tragedia

Multas de tránsito: A partir de cuándo prescriben