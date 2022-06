María Eugenia Vidal contó cual es el sueño de todos los políticos

Por otro lado, y sobre los elogios que recibió por parte del expresidente Mauricio Macri, Vidal añadió: “Mi vínculo con Macri nunca cambió, que no hayamos estado de acuerdo no quiere decir que nuestro vínculo se haya modificado. A mí no me sorprende (las declaraciones de Macri) porque sé que el vínculo que tenemos sigue intacto”.

Y hablando de Mauricio Macri, Vidal fue consultada sobre los dichos del presidente Alberto Fernández, en los que trató de "ladrón de guante blanco" al exmandatario nacional.

En ese sentido, ironizó: “Para hablar de corrupción hay que tener autoridad. Pagó 3 millones de pesos para no enfrentar a la Justicia, la condena de dar la cara por haber hecho una fiesta en Olivos mientras estábamos encerrados”.

Y a su vez, le pidió al mandatario que “evite el desborde”. “Argentina se está encaminado a una inflación de tres dígitos. Necesitamos un Presidente equilibrado. Ni los gritos ni el desborde van a tapar el 70% de inflación que se pronostica”, sentenció.

Los presidenciables de Juntos por el Cambio

Si bien Juntos por el Cambio atraviesa un mejor momento que el Frente de Todos, la oposición ha tenido fuertes cruces respecto a la definición de quién será su candidato o candidata para el 2023. En ese sentido, el sueño de ser presidente de Argentina es uno de los objetivos de muchos miembros de JxC, que van desde un Mauricio Macri que en las últimas semanas subió el perfil con miras de volver a gobernar el país, hasta Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo. Todo se definirá en unas PASO.