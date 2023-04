“¿Qué estamos haciendo con esto? Recuperando derechos soberanos. Dejar de tener un Estado estúpido que deja en manos privadas lo que podrían ser recursos administrados para la gente. Esos 20 millones que la Argentina ganó [con la hidrovía], se vuelven en distribución en favor de la gente. Tanto se habla de la distribución del ingreso... ¿Cómo piensan que se distribuye? Haciendo hospitales, escuelas, caminos, rutas, trenes, que la sociedad necesita para funcionar. Así se distribuye”, agregó.

Y volvió con otra crítica al macrismo: "hubo un llamado a licitación que se frustró. Todos se desinteresaron. Argentina no avanzó en la construcción de este puerto. No me hace feliz que no se hayan preservado los derechos argentinos".

Ya finalizando su discurso, Alberto Fernández admitió que hubo en este tiempo “barrullo en la política”, justo después de una semana en la que renunció su jefe de Asesores, Antonio Aracre, en medio de versiones de "operaciones" y rumores de salida del ministro de Economía, Sergio Massa, y de una fuerte escalada del dólar.

“En estos tiempos en que se aproximan elecciones y hay mucho barullo en la política, que haya todo el barullo que quiera haber, pero nunca nos olvidemos que tenemos que estar más unidos que nunca porque la división nuestra solo permite que otra vez se frustre la construcción del Canal Magdalena, que el puerto de Ensenada no tenga la dimensión que debe tener, que no se generen puestos de trabajo y que la Argentina una vez más vea postergar sus ilusiones”, enfatizó el Presidente, en un mensaje interno al Frente de Todos.

“Por favor, miremos hacia el futuro, trabajemos unidos para que la derecha maldita nunca más vuelva a gobernar la Argentina”, pidió, para rematar: “Viva el Canal Magdalena, viva la provincia de Buenos Aires y, por sobre todas las cosas, viva la patria”.

Kicillof, con as bajo la manga, le agradeció a Alberto

Previamente, el gobernador Axel Kicillof dio un largo discurso en el que hizo referencia a los palos en la rueda que desde Juntos por el Cambio pusieron en el llamado a la licitación que se oficializó hoy. "Este proyecto fue obstaculizado cuando fueron gobierno y cuando fueron oposición. Porque sin partida no se puede llamar a la licitación. El camino no fue sencillo", aseguró.

"Es un hecho histórico", destacó sobre el llamado a licitación.

A su vez, Kicillof destacó la "decisión política, primero de Cristina y luego de este presidente, para tener soberanía nacional".

También le agradeció a Alberto Fernández en varias oportunidades: "por supuesto agradecerte a vos Alberto, porque es algo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo", dijo al comienzo de su discurso.

Y más adelante insistió: "le quiero agradecer al Presidente que lo estemos haciendo en este puerto de Ensenada".

A su lado, Alberto Fernández se mostraba serio, prácticamente no lo miró al gobernador, y se limitó a aplaudir en algunas oportunidades.

Recordemos que, tal como informó Urgente24, Axel Kicillof aún no informó si desdoblará las elecciones bonaerenses de las nacionales. y guarda un as bajo la manga.

Si bien el mandatario bonaerense convocó a las PASO en la provincia de Buenos Aires el mismo día que la elección nacional -lo cual no es ninguna sorpresa porque haberlo modificado hubiera requerido un acuerdo en la Legislatura que hoy no posee- lo que no hizo, a diferencia del 2021, es establecer, en el mismo decreto, la fecha de la elección general junto a la nacional. Lo determinará más adelante. La pregunta es: ¿En función de qué escenario?

La aún latente posibilidad que la elección provincial se despegue en octubre de la de nacional, tiene bajo su argumentación la evolución de la interna en el Frente de Todos. La hipótesis es que no querría atar a la provincia de Buenos Aires a la suerte nacional.

El presidente encabezó el anuncio del llamado a licitación del Canal Magdalena, en Ensenada

---------------------

Más contenido en Urgente24:

Tras las 'operetas', cumbre Alberto-Massa (y chicana de Cerruti)

Cambiaron los montos para caer en el radar de la AFIP

Guerra en la City porteña: El dólar vuelve a dispararse y cierran algunas cuevas

Cristina Kirchner apareció: ¿Para bendecir a un candidato?

Dolarización: FDT/JXC/Izquierda instalan dólar de $10.000